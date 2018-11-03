Во Флориде один человек погиб в результате стрельбы в студии йоги

Один человек, раненный в пятницу в результате стрельбы в городе Таллахасси (штат Флорида), скончался, еще четверо доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое. Об этом сообщил представитель местной полиции, его обращение опубликовано на странице полиции в Facebook.