Во Флориде один человек погиб в результате стрельбы в студии йоги
ТАСС, 3 ноября — Пострадали четыре человека.
ТАСС, 3 ноября — Пострадали четыре человека.
Один человек, раненный в пятницу в результате стрельбы в городе Таллахасси (штат Флорида), скончался, еще четверо доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое. Об этом сообщил представитель местной полиции, его обращение опубликовано на странице полиции в Facebook.
«Один пострадавший скончался в больнице. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Мы пытаемся установить их личности», — указал он. Мужчина, открывший стрельбу, по предварительным данным, застрелился, добавили в полиции.