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03:36 (мск), источник: ТАСС

Во Флориде один человек погиб в результате стрельбы в студии йоги

ТАСС, 3 ноября — Пострадали четыре человека.

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Источник: AFP 2018

Один человек, раненный в пятницу в результате стрельбы в городе Таллахасси (штат Флорида), скончался, еще четверо доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое. Об этом сообщил представитель местной полиции, его обращение опубликовано на странице полиции в Facebook.

«Один пострадавший скончался в больнице. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. Мы пытаемся установить их личности», — указал он. Мужчина, открывший стрельбу, по предварительным данным, застрелился, добавили в полиции.

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