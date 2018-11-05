Обнальщики навели на чиновников

Как стало известно «Ъ», следственный департамент МВД завершил расследование громкого уголовного дела в отношении заместителя главы Росимущества Елены Паткиной. Чиновница и две ее сообщницы, бывшие бухгалтеры территориального управления Росимущества по Московской области, обвиняются в хищении со счетов ведомства более 154 млн руб. Кстати, сама Елена Паткина продолжает оставаться в штате ведомства, и решение о ее судьбе правительство, судя по всему, примет уже после вынесения приговора.

На то, чтобы разобраться в обстоятельствах громкого коррупционного скандала в Росимуществе, следствию понадобилось чуть более года. Началось же все с ликвидации сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции еще в конце 2016 года одной из действовавших в столице обнальных площадок.

В отношении ее организатора, бизнесмена Андрея Южакова, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), а самого его Тверской райсуд Москвы заключил под домашний арест. Разбираясь с зарегистрированными на его имя двумя десятками фирм, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности, оперативники обнаружили, что через них тем не менее проходили сотни миллионов рублей.

Читайте также Борцы с коррупцией неудачно встроились в рынок

В ходе допросов бизнесмена выяснилось, что его услугами помимо прочих пользовался и ряд сотрудников территориального управления Росимущества по Московской области, которое с 2014 по 2017 год возглавляла Елена Паткина. В частности, как установили правоохранители, на обнальную площадку выводились деньги с так называемого балансового счета, куда поступали платежи участвовавших в торгах компаний, выручка от проданного имущества и пр. Отметим, что сами высокопоставленные сотрудники Росимущества хранящиеся на этом счете деньги между собой называли «бесхозными».

На изъятых во время обысков у Андрея Южакова документах о перечислении денег на счета его фирм стояли подписи двух бывших бухгалтеров территориального управления Росимущества по Московской области Натальи Нугаевой и Марины Чичериной. Задержали их одновременно в конце ноября 2017 года уже в рамках нового дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первая сразу же согласилась сотрудничать со следствием, и суд отправил ее под домашний арест, под которым она находится и сейчас.

А вот госпожа Чичерина, по данным «Ъ», отрицавшая участие в хищении денег, оказалась под арестом. Любопытно, что, ходатайствуя о заключении ее под стражу, следователь отмечал, что на работу в областное Росимущество Марина Чичерина устроилась по «подаренному ей диплому о высшем экономическом образовании».

Читайте также Подполковник хранил взятки в холодильнике

Впрочем, следствию помимо прочих доказательств хватило и показаний Натальи Нугаевой, чтобы сделать вывод о том, что организатором хищений более 154 млн руб. со счетов Росимущества являлась 51-летняя заместитель главы ведомства Елена Паткина, назначенная на эту должность в июне 2017 года. Чиновница курировала в ведомстве вопросы земельных отношений. Ее задержали 10 декабря прошлого года и по ходатайству следствия также заключили под стражу. В рамках уголовного дела суд наложил обеспечительный арест на ее квартиру в Москве. Своей вины в ходе расследования Елена Паткина так и не признала.

Сейчас фигуранты этого скандального уголовного дела знакомятся с собранными следствием материалами. Защита обвиняемых давать какие-либо комментарии «Ъ» отказалась.