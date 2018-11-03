Почти 20 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Краснодарском крае
КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/ — Уточняется, что в основном они получили легкие травмы.
КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/ — Уточняется, что в основном они получили легкие травмы.
Почти 20 человек пострадали в субботу утром при столкновении поезда и грузовика в Краснодарском крае, в основном у них легкие травмы. Об этом сообщила
«Сегодня в 4:10 на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка
По данным
«Движение поездов в настоящее время осуществляется по соседнему пути. Ожидается задержка пассажирских поездов № 103 сообщением Адлер — Москва и № 335 сообщением Екатеринбург — Новороссийск», — добавляется в сообщении.
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Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что инцидент произошел на регулируемом переезде.