Почти 20 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Краснодарском крае

Почти 20 человек пострадали в субботу утром при столкновении поезда и грузовика в Краснодарском крае, в основном у них легкие травмы. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

«Сегодня в 4:10 на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 301 сообщением Минск — Адлер. В результате ДТП пострадали машинист и помощник машиниста, водитель автомобиля доставлен в больницу. 15 пассажиров поезда обратились за медицинской помощью с жалобами на легкие травмы», — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в СКЖД, в результате происшествия госпитализированы три человека — помимо водителя грузовика, это машинист и его помощник.

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По данным пресс-службы, машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

«Движение поездов в настоящее время осуществляется по соседнему пути. Ожидается задержка пассажирских поездов № 103 сообщением Адлер — Москва и № 335 сообщением Екатеринбург — Новороссийск», — добавляется в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что поезд продолжил движение после замены локомотива. «Движение не прерывалось», — сказал собеседник агентства. Он утвердительно ответил на вопрос, проследовал ли состав дальше.