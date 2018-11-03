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09:08 (мск), источник: ТАСС

На месте ДТП с поездом в Краснодарском крае завершились аварийно-спасательные работы

КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Движение автомобильного и железнодорожного транспорта возобновлено.

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Специалисты завершили аварийно-спасательные работы на месте столкновения поезда и грузовика в Тимашевском районе Краснодарского края. Движение автомобильного и железнодорожного транспорта полностью восстановлено, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе района.

Наш глава района выходил на связь с заместителем министра МЧС России, доложил, что аварийные и спасательные работы завершены. Движение открыто. Поезд в 7:40 продолжил движение.
пресс-служба района

В администрации уточнили, что сразу же после ДТП подготовили пункты временного размещения для пассажиров поезда, где им были готовы предоставить горячее питание. Однако размещение людей в пунктах не потребовалось.

Ранее в пресс-службе СКЖД сообщили, что между станциями Тимашевская и Ведмидовка грузовик выехал на железнодорожные пути перед поездом № 301 Минск — Адлер. В результате аварии четыре человека получили травмы и были госпитализированы. В связи с инцидентом ожидается задержка поездов № 103 сообщением Адлер — Москва и № 335 сообщением Екатеринбург — Новороссийск. В полиции заявили, что в происшествии, по предварительным данным, виноват водитель «КамАЗа».

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