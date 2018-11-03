На месте ДТП с поездом в Краснодарском крае завершились аварийно-спасательные работы

Специалисты завершили аварийно-спасательные работы на месте столкновения поезда и грузовика в Тимашевском районе Краснодарского края. Движение автомобильного и железнодорожного транспорта полностью восстановлено, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе района.

Наш глава района выходил на связь с заместителем министра МЧС России, доложил, что аварийные и спасательные работы завершены. Движение открыто. Поезд в 7:40 продолжил движение. пресс-служба района

В администрации уточнили, что сразу же после ДТП подготовили пункты временного размещения для пассажиров поезда, где им были готовы предоставить горячее питание. Однако размещение людей в пунктах не потребовалось.