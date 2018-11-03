На месте ДТП с поездом в Краснодарском крае завершились аварийно-спасательные работы
КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Движение автомобильного и железнодорожного транспорта возобновлено.
КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Движение автомобильного и железнодорожного транспорта возобновлено.
Специалисты завершили
Наш глава района выходил на связь с заместителем министра МЧС России, доложил, что аварийные и спасательные работы завершены. Движение открыто. Поезд в 7:40 продолжил движение.
В администрации уточнили, что сразу же после ДТП подготовили пункты временного размещения для пассажиров поезда, где им были готовы предоставить горячее питание. Однако размещение людей в пунктах не потребовалось.
Ранее в