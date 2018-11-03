В Париже пенсионерка осуществила более 700 краж в магазинах игрушек

Источник: РИА Новости

«Семидесятидвухлетняя парижанка, на счету которой более 700 краж с витрин, в основном игрушек, задержана (в Париже)», — сообщает телеканал.

По данным следствия, пожилая парижанка продавала украденные вещи в интернете, и с июня 2018 года успела разместить в сети 957 объявлений о продаже.

В полиции уточнили, что в ходе обысков в доме пенсионерки удалось обнаружить «плоды краж из шести магазинов игрушек Парижского региона» — около тысячи различных предметов и более 40 тысяч евро наличными.