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15:55 (мск), источник: РИА Новости

В Париже пенсионерка осуществила более 700 краж в магазинах игрушек

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Полиция Парижа задержала пожилую жительницу французской столицы, которая «от безделья» осуществила более 700 краж в шести парижских магазинах игрушек, сообщает телеканал LCI.

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Источник: РИА Новости

«Семидесятидвухлетняя парижанка, на счету которой более 700 краж с витрин, в основном игрушек, задержана (в Париже)», — сообщает телеканал.

По данным следствия, пожилая парижанка продавала украденные вещи в интернете, и с июня 2018 года успела разместить в сети 957 объявлений о продаже.

В полиции уточнили, что в ходе обысков в доме пенсионерки удалось обнаружить «плоды краж из шести магазинов игрушек Парижского региона» — около тысячи различных предметов и более 40 тысяч евро наличными.

Пенсионерка в содеянном созналась, добавив, что осуществляла кражи «в основном от безделья».

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