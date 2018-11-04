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12:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Житель Казахстана вернулся домой через два месяца после своих похорон

Житель села Томарлы в Казахстане 63-летний Айгали Супугалиев в июне этого года вышел из дома и не вернулся. Родственники написали заявление в полицию, и вскоре их вызвали в морг на опознание, пишет местное издание «Ак Жайык».

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Труп мужчины из-за жары разложился, и опознать тело оказалось невозможным. Экспертиза по ДНК показала, что погибший с вероятностью 99,92 процента является Айгали Супугалиевым.

«Мы привезли его останки домой, 4 сентября похоронили на мусульманском кладбище в микрорайоне Жулдыз. Провели все поминки, получили свидетельство о смерти», — рассказал младший брат пропавшего Есенгали. Родственники заказали надгробную плиту и вернули государству пенсию, которую получали, пока мужчина находился в розыске.

Однако на прошлой неделе мужчина вернулся домой. Он рассказал, что познакомился на рынке с человеком, который уговорил его временно поработать в крестьянском хозяйстве в одном из недальних районов Атырауской области. Через четыре месяца Айгали решил вернуться домой.

Семья Супугалиева готовит иск к Институту судебной экспертизы и экспертам, которые использовали в качестве образца ногти умершего и выдали заключение о смерти. О том, кого похоронили вместо Айгали, не сообщается.

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