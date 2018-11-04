Полиция подтвердила данные о смерти облитой кислотой херсонской чиновницы
КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Полиция подтвердила факт смерти чиновницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк, правоохранители проводят следственные действия в больнице, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
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