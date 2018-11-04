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16:31 (мск), источник: РИА Новости

Полиция подтвердила данные о смерти облитой кислотой херсонской чиновницы

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Полиция подтвердила факт смерти чиновницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк, правоохранители проводят следственные действия в больнице, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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Источник: РИА Новости

В воскресенье друзья Гандзюк, которую облили кислотой, сообщили, что она скончалась в больнице.

«Сообщение о смерти Екатерины Гандзюк в дежурную часть от врачей не поступало. Однако для проверки информации, распространяемой в соцсетях, в больницу выехала следственно-оперативная группа. Факт смерти подтвердился. Полицейские проводят необходимые следственные действия», — приводит слова Крищенко пресс-служба полиции Киева.

Летом полиция сообщала, что неизвестный облил работницу городского совета Херсона концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители завели дело по статье «умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания», позже статью переквалифицировали на «покушение на убийство». Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых. Гандзюк все это время была в тяжелом состоянии в больнице.

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