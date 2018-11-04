Полиция подтвердила данные о смерти облитой кислотой херсонской чиновницы

«Сообщение о смерти Екатерины Гандзюк в дежурную часть от врачей не поступало. Однако для проверки информации, распространяемой в соцсетях, в больницу выехала следственно-оперативная группа. Факт смерти подтвердился. Полицейские проводят необходимые следственные действия», — приводит слова Крищенко пресс-служба полиции Киева.

Летом полиция сообщала, что неизвестный облил работницу городского совета Херсона концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители завели дело по статье «умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания», позже статью переквалифицировали на «покушение на убийство». Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых. Гандзюк все это время была в тяжелом состоянии в больнице.