Волна ворвалась в ресторан в Италии (видео)

Непогода, охватившая в конце октября — начале ноября Западную Европу, принесла немалые убытки Италии. Мир облетели кадры затопленной Венеции, но шторм ударил и по многим другим менее известным местам. В сети распространили видео, на котором заметна впечатляющая мощь осенней непогоды.

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Камера наблюдения курортного ресторана в городе Аренцано, который находится в 20 км от Генуи, зафиксировала, как мощная волна разбивает стекло и врывается внутрь помещения устрашающим потоком. Сотрудники заведения беспомощно мечутся в попытках укрепить окна и двери, но терпят поражение. Одного из них сносит потоком, другой успевает выскочить на барную стойку.

После инцидента владелица ресторана Джовонна Дэймонте была госпитализирована с рваными ранами из-за разбитого стекла. Ветер в это время достигал 150 км в час.

Жертвами шторма в Италии на минувшей неделе стали более 20 человек. Оползни, вызванные дождями, уничтожили тысячи гектаров леса на севере страны.