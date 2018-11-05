Власти Индонезии раскрыли подробности крушения Boeing 737

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«Boeing 737 Max 8 развалился на части от удара о воду, никаких следов, указывающих на разгерметизацию воздушного судна в полете, не обнаружено. Также не была установлена изношенность материалов самолета», — сказал чиновник в интервью радиостанции Elshinta.

Таджахоно также пояснил, что разброс обломков лайнера на большой территории объясняется тем, что непосредственно в момент соприкосновения с поверхностью воды двигатели самолета работали на полную мощность, поэтому скорость падения была очень высокой.

Эксперты ранее полагали, что скорость лайнера при крушении составила 1 тыс. км/ч, пишет ТАСС.

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Ранее в понедельник стало известно, что специалистам удалось получить данные с бортового самописца самолета.

Спасатели продолжают работы по поиску второго черного ящика с записями переговоров экипажа.

Новейший и самый продаваемый Boeing 737 MAX 8 бюджетной авиакомпании Lion Air, разбился утром 29 октября, через 13 минут после вылета из Джакарты в Панкалпинанг. На борту находился 181 пассажир и 8 членов экипажа, все они погибли.