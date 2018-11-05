Молодожены из США погибли спустя два часа после свадьбы
Молодожены из американского штата Техас погибли при крушении вертолета менее чем через два часа после свадьбы.
Молодожены из американского штата Техас погибли при крушении вертолета менее чем через два часа после свадьбы.
Как пишет 5 ноября Daily Mail, Уилл Бейлер и его супруга Бейли Акерман покинули свою свадебную церемонию на вертолете. Вскоре воздушное судно врезалось в скалу, молодожены и пилот погибли.
Спасатели обнаружили обломки вертолета и тела погибших только к утру.
Друзья семьи рассказали, что Уилл и Бейли были очень счастливы, а их свадьба была похожа на сказку.
24 октября сообщалось, что американец погиб на собственном мальчишнике. Молодой человек, изрядно выпив во время празднования, упал с палубы корабля.