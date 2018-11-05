Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женщины, которых нужно избегать любой ценой
Светофор в Липецке насмешил интернет. Его заказали на AliExpress
68-летний Александр Градский стал отцом в четвертый раз
С 25 ноября россияне смогут посещать без визы еще одну страну
Россиянка рассказала о тонкостях жизни в Испании
Как аферисты обманывают девушек В столице объявились аферисты, которые проводят кастинг девушек якобы на популярное ток-шоу
Девушка-дознаватель в Уфе пришла на «вечеринку» в МВД не одна
Крым счастлив с РФ: британец поставил в тупик Киев
Обидчики башкирской дознавательницы не ожидали такого поворота
Ефремов уехал на Украину, грубо критикуя РФ
Народную артистку Васильеву госпитализировали - СМИ
"Нет шансов": Плющенко о Туктамышевой и Загитовой
Жена подозреваемого в изнасиловании в МВД Уфы сделала заявление
РФ запретила полет пассажирскому лайнеру Франции
Полностью сгоревший «Майбах» использовали для презентации колёс
Дорожные знаки для тех, кто сразу не понимает
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
Какие счетчики станут обязательными с 2021 года?
Фоторепортажи
11Лучшие фото звезд
22Самые крупные учения НАТО со времен холодной войны
09:49 (мск), источник: Известия

Молодожены из США погибли спустя два часа после свадьбы

Молодожены из американского штата Техас погибли при крушении вертолета менее чем через два часа после свадьбы.

Наверх

Как пишет 5 ноября Daily Mail, Уилл Бейлер и его супруга Бейли Акерман покинули свою свадебную церемонию на вертолете. Вскоре воздушное судно врезалось в скалу, молодожены и пилот погибли.

Спасатели обнаружили обломки вертолета и тела погибших только к утру.

Друзья семьи рассказали, что Уилл и Бейли были очень счастливы, а их свадьба была похожа на сказку.

Во время загрузки произошла ошибка.

24 октября сообщалось, что американец погиб на собственном мальчишнике. Молодой человек, изрядно выпив во время празднования, упал с палубы корабля.

 Всё путем: что такое транспортный коридор «Север–Юг»
Дружба врозь: что не так в отношениях Украины и Белоруссии
США возобновили действие санкций против Ирана
Запад потребовал от Сербии снизить дипломатическую активность
«Спартак» потерпел очередное поражение в чемпионате России
Власти Индонезии раскрыли подробности крушения Boeing 737
Закончено дело о крупных хищениях в Росимуществе
Власти отказались контролировать цены на бензин
Спорт
Рианчо впервые проиграл со «Спартаком». Дома и под свист трибун «Спартак» проиграл четвертый домашний матч подряд в рамках РПЛ. Абсолютно дикие цифры для топовой, по статусу, команды
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Проект ЗИМа, рухнувшие цены на бензин и другие события недели Дайджест главных автомобильных (и не только) событий, премьер и новостей этой недели по версии @Авто
Кино
Тогда и сейчас: что стало с актерами «Не родись красивой» Один из самых популярных сериалов на российском ТВ впервые вышел в 2006 году. Поначалу он вызвал у зрителей недоумение, а со временем — привыкание. Вспоминаем любимых героев и рассказываем, где сейчас воплотившие их актеры
Недвижимость
Сколько стоят квартиры в ближайших к Москве городах
Россиянка рассказала о тонкостях жизни в Испании
Сколько россияне переплачивают за жилье
В поместье Черчилля в Англии обнаружили загадочные комнаты (фото)
Горячие темы на «Детях»
И я об именах 153
Есть ли жизнь на Марсе... 147
Телефонное мошенничество 140
Нам бы день простоять, да ночь продержаться... 107
Леди
Арбенина дня: как менялся образ лидера «Ночных снайперов» В преддверии концерта «Ночных снайперов» в «Олимпийском» 4 ноября мы решили проверить, как менялся образ бессменного лидера группы Дианы Арбениной.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь