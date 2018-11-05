Источник: два человека погибли и семь пострадали при обрушении моста в ХМАО
ТАСС, 5 ноября. По данным собеседника ТАСС, инцидент произошел в Нефтеюганском районе неподалеку от поселка Каркатеевы.
ТАСС, 5 ноября. По данным собеседника ТАСС, инцидент произошел в Нефтеюганском районе неподалеку от поселка Каркатеевы.
Два человека погибли и семь получили травмы при обрушении моста в
«При обрушении моста в Нефтеюганском районе погибли два сотрудника ремонтной бригады, еще семеро получили травмы», — сказал собеседник агентства.
Ранее источник сообщал о восьми пострадавших в результате ЧП.
«Неподалеку от поселка Каркатеевы произошло обрушение моста. В этот момент на нем находились кран и «КамАЗ», — сказал собеседник агентства.
ЧП произошло около 14:43 мск в 30 км от райцентра. На место выехали оперативные службы.