Источник: два человека погибли и семь пострадали при обрушении моста в ХМАО

Два человека погибли и семь получили травмы при обрушении моста в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах.

«При обрушении моста в Нефтеюганском районе погибли два сотрудника ремонтной бригады, еще семеро получили травмы», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщал о восьми пострадавших в результате ЧП.

«Неподалеку от поселка Каркатеевы произошло обрушение моста. В этот момент на нем находились кран и «КамАЗ», — сказал собеседник агентства.