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16:01 (мск), источник: ТАСС

Источник: два человека погибли и семь пострадали при обрушении моста в ХМАО

ТАСС, 5 ноября. По данным собеседника ТАСС, инцидент произошел в Нефтеюганском районе неподалеку от поселка Каркатеевы.

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Два человека погибли и семь получили травмы при обрушении моста в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах.

«При обрушении моста в Нефтеюганском районе погибли два сотрудника ремонтной бригады, еще семеро получили травмы», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщал о восьми пострадавших в результате ЧП.

«Неподалеку от поселка Каркатеевы произошло обрушение моста. В этот момент на нем находились кран и «КамАЗ», — сказал собеседник агентства.

ЧП произошло около 14:43 мск в 30 км от райцентра. На место выехали оперативные службы.

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