В Минобороны рассказали о перехвате самолета США у российских границ

Источник: U.S. Navy

Согласно данным Минобороны РФ, в понедельник около 10 часов дня дежурными средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная воздушная цель, приближающаяся к границе воздушного пространства РФ.

С ближайшего аэродрома был поднят истребитель Су-27 для перехвата цели. Истребитель приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е «Aries» ВМС США.

«Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении.