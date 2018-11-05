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21:36 (мск), источник: Газета.Ру

В Белоруссии нашли канал поставки санкционной продукции в Россию

Финансовая милиция Белоруссии выявила канал поставки продуктов, которые запрещено ввозить в Россию. Об этом сообщается на сайте Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии.

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Источник: РИА "Новости"

По данным правоохранительных органов, в преступную группировку входили россияне и украинцы. Они на протяжении двух лет закупали фрукты и овощи в Польше и на Украине, ввозили их в Белоруссию, а потом продавали в России.

«Чтобы придать видимость легальности своей деятельности, они использовали бухгалтерские документы четырех подконтрольных лжепредпринимательских структур и нескольких индивидуальных предпринимателей», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в начале ноября нынешнего года белорусские оперативники задержали две фуры, которые перевозили около 40 т яблок. В ведомстве резюмировали, что эта поставка «оказалась последней» для группы российских и украинских «коммерсантов».

Ранее Россельхознадзор отчитался об уничтожении почти 26 тыс. т санкционных продуктов.

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