Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в ЕАО

Баллон с бытовым газом взорвался в жилом доме, обрушив конструкции здания. Пострадали первый и второй этажи. Сообщается, что две пострадавших получили ожоги, пишет «РИА Новости».
На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Возникший после взрыва пожар локализован. Специалисты начали разбирать завалы.
25 октября мужчина скончался в результате взрыва бытового газа в частном доме в Самаре. Инцидент произошел на Внутреннем проезде в Железнодорожном районе города. После хлопка газа в трехэтажном здании начался пожар.
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