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03:11 (мск), источник: Известия

Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в ЕАО

Четыре человека, среди которых грудной ребенок, пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в поселке Приамурский Еврейской автономной области. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС по региону.

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Источник: МЧС РФ

Баллон с бытовым газом взорвался в жилом доме, обрушив конструкции здания. Пострадали первый и второй этажи. Сообщается, что две пострадавших получили ожоги, пишет «РИА Новости».

На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Возникший после взрыва пожар локализован. Специалисты начали разбирать завалы.

25 октября мужчина скончался в результате взрыва бытового газа в частном доме в Самаре. Инцидент произошел на Внутреннем проезде в Железнодорожном районе города. После хлопка газа в трехэтажном здании начался пожар.

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