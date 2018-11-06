Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в ЕАО

Источник: МЧС РФ

Баллон с бытовым газом взорвался в жилом доме, обрушив конструкции здания. Пострадали первый и второй этажи. Сообщается, что две пострадавших получили ожоги, пишет «РИА Новости».

На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Возникший после взрыва пожар локализован. Специалисты начали разбирать завалы.