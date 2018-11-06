Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в Кемеровской области
Пятеро детей и двое взрослых стали жертвами страшного пожара в городе Югра Кемеровской области. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Пятеро детей и двое взрослых стали жертвами страшного пожара в городе Югра Кемеровской области. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Еще один ребенок и два взрослых человека были госпитализированы. Состояние несовершеннолетнего оценивается медиками как тяжелое.
По предварительным данным, инцидент произошел в частном жилом доме на улице Тупиковая. Площадь пожара составила 24 кв. м. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.
5 ноября стало известно, что два маленьких брата погибли во время пожара в городе Татарск Новосибирской области. Одному ребенку было два года, второму — три месяца. Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.