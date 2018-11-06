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04:24 (мск), источник: Известия

Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в Кемеровской области

Пятеро детей и двое взрослых стали жертвами страшного пожара в городе Югра Кемеровской области. Об этом сообщил РЕН ТВ.

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Еще один ребенок и два взрослых человека были госпитализированы. Состояние несовершеннолетнего оценивается медиками как тяжелое.

По предварительным данным, инцидент произошел в частном жилом доме на улице Тупиковая. Площадь пожара составила 24 кв. м. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

5 ноября стало известно, что два маленьких брата погибли во время пожара в городе Татарск Новосибирской области. Одному ребенку было два года, второму — три месяца. Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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