Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в Кемеровской области

Еще один ребенок и два взрослых человека были госпитализированы. Состояние несовершеннолетнего оценивается медиками как тяжелое.

По предварительным данным, инцидент произошел в частном жилом доме на улице Тупиковая. Площадь пожара составила 24 кв. м. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.