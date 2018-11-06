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15:29 (мск), источник: РИА Новости

В регионах Ирака, бывших под контролем ИГ*, нашли массовые захоронения

ЖЕНЕВА, 6 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. В иракских регионах, контролировавшихся ИГ*, нашли свыше двухсот массовых захоронений, говорится в докладе, представленном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

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Источник: Reuters

Документ подготовили Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) и офис ООН по правам человека.

Отмечается, что специалисты ООН, основываясь на информации иракских властей, задокументировали 202 места массовых захоронений.

«Большинство находятся в провинциях Найнава (95), Киркук (37), Салах-ад-Дин (36) и Анбар (24). По оценкам МООНСИ и УВКПЧ ООН, в этих местах может быть захоронено от 6000 до более чем 12000 жертв», — говорится в докладе.

Эксперты предполагают, что в этих регионах может находиться еще множество могил.

Среди захороненных — женщины, дети, престарелые, люди с ограниченными возможностями, иракские военные и полицейские, некоторые иностранные сотрудники.

На момент публикации доклада специалисты вскрыли 23 захоронения, из них достали 1258 тел. Подчеркивается, что все останки исключительно важны для определения характера совершенных преступлений, в том числе тех, которые можно расценить как военные, преступления против человечности и геноцид.

«Эти могилы содержат останки тех, кто был безжалостно убит за то, что не стал следовать вывернутой идеологии и праву ИГ*, а также представителей этнических и религиозных меньшинств. Их семьи имеют право знать, что случилось с их любимыми. Правда, справедливость и репарации исключительно важны для того, чтобы оплатить злодеяния, совершенные ИГ*", — заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В докладе даются рекомендации о том, как эффективнее следует извлекать останки из могил, в том числе при участии следователей и специалистов по разминированию.

Эксперты призвали международное сообщество предоставить необходимые ресурсы и техническую помощь для эксгумации, перевозки, хранения, опознания и возвращения останков семьям погибших.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

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