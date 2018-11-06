Берлинский пенсионер хотел мяса. Он пошел в лес, забил кабана и попался полиции

Источник: Getty Images

Живущий в Берлине 80-летний пенсионер, у которого, по его словам, не было денег на хороший кусок мяса, решил собственноручно добыть его в соседнем лесу. Там он зарубил и разделал дикого кабана, однако в итоге был задержан бдительными полицейскими.

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В воскресенье вечером в берлинскую полицию поступил звонок о подозрительном автомобиле в районе Райниккендорф. Одинокий автомобиль стоял поздно вечером на стоянке супермаркета, что показалось подозрительным местному жителю.

По его звонку в 22.40 на парковку заехал полицейский патруль и увидел сидевшую в машине пожилую женщину. Она рассказала, что ждет своего супруга, который вот-вот должен был вернуться с работы. Но полицейские этим объяснением не удовлетворились и решили осмотреть окрестности.

В ближайшем лесочке они наткнулись на безголовую тушу кабана. С животного была содрана кожа, оно было частично выпотрошено. Туша кабана была почти полностью разделана.

Источник: BERLIN POLICE

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Некоторые внутренности и крупные куски мяса уже были упакованы. Рядом лежали инструменты.

Неподалеку в кустах прятался мужчина пенсионного возраста. Задержанный пожаловался полицейским на то, что у него нет денег на хороший кусок мяса кабана, и поэтому он решил добыть его сам.

Полиция в итоге конфисковала мясо, а останки животного были переданы сотрудникам местного лесного хозяйства. Пенсионеру могут предъявить обвинения в браконьерстве. По информации газеты Der Tagesspiegel, мужчина в прошлом работал мясником.

Полиция опубликовала в «Твиттере» снимки, сделанные в лесу, и сопроводила их ссылкой с предупреждением: «Если вы не хотите знать, чем вчера вечером занимался на парковке Райниккендорфа 80-летний мясник с топором, не кликайте вот здесь».