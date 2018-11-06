Хакеры под видом Илона Маска украли биткоины на сумму свыше £120 тысяч
Хакеры взломали аккаунты в Twitter двух британских компаний и через них украли биткоины на сумму свыше £120 тыс. (свыше $150 тыс.).
Хакеры взломали аккаунты в Twitter двух британских компаний и через них украли биткоины на сумму свыше £120 тыс. (свыше $150 тыс.).
Взломав аккаунты магазина модной одежды Matalan и Pathe UK, британского подразделения одной из старейших компаний на рынке кино и развлечений, французской Pathe, хакеры поменяли владельца страницы, вставив имя и фотографию главы Tesla, и от его имени обратились к подписчикам.
В обращении «Илона Маска» говорилось, что он уходит из Tesla и в этой связи устраивает «самую масштабную в мире раздачу биткоинов» для всех своих читателей. Для участия в этой акции подписчикам предлагалось отправить на указанный счет от 0,1 до 1 биткоина (£491−4491), в ответ им обещали перечислить в десять раз больше в той же цифровой валюте — от 1 до 10 биткойнов.
Чтобы все выглядело убедительно, через взломанные аккаунты подписчиков Matalan и Pathe UK хакеры оставляли под обращением комментарии о якобы отправленных биткоинах и полученных в ответ огромных суммах. При этом на всех взломанных аккаунтах стоял специальный верификационный значок, подтверждающий, что они прошли проверку Twitter, что заставило пользователей поверить в их подлинность. Поэтому до того момента, когда мошенничество было раскрыто, более 300 человек успели отправить злоумышленникам биткоины на общую сумму свыше £120 тыс.
В октябре Twitter ошибочно заблокировал официальный аккаунт Илона Маска. Администрация соцсети посчитала, что страницу взломали. Тогда причины временной блокировки не сообщались.
Алена Миклашевская
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