Хакеры под видом Илона Маска украли биткоины на сумму свыше £120 тысяч

Источник: Reuters

Взломав аккаунты магазина модной одежды Matalan и Pathe UK, британского подразделения одной из старейших компаний на рынке кино и развлечений, французской Pathe, хакеры поменяли владельца страницы, вставив имя и фотографию главы Tesla, и от его имени обратились к подписчикам.

В обращении «Илона Маска» говорилось, что он уходит из Tesla и в этой связи устраивает «самую масштабную в мире раздачу биткоинов» для всех своих читателей. Для участия в этой акции подписчикам предлагалось отправить на указанный счет от 0,1 до 1 биткоина (£491−4491), в ответ им обещали перечислить в десять раз больше в той же цифровой валюте — от 1 до 10 биткойнов.

Чтобы все выглядело убедительно, через взломанные аккаунты подписчиков Matalan и Pathe UK хакеры оставляли под обращением комментарии о якобы отправленных биткоинах и полученных в ответ огромных суммах. При этом на всех взломанных аккаунтах стоял специальный верификационный значок, подтверждающий, что они прошли проверку Twitter, что заставило пользователей поверить в их подлинность. Поэтому до того момента, когда мошенничество было раскрыто, более 300 человек успели отправить злоумышленникам биткоины на общую сумму свыше £120 тыс.

В октябре Twitter ошибочно заблокировал официальный аккаунт Илона Маска. Администрация соцсети посчитала, что страницу взломали. Тогда причины временной блокировки не сообщались.

Алена Миклашевская