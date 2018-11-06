Во Франции задержали шестерых человек, которые планировали нападение на Макрона
Во Франции задержали шестерых человек, планировавших нападение на президента Эмманюэля Макрона. Об этом 6 ноября сообщил французский телеканал BFM TV.
Во Франции задержали шестерых человек, планировавших нападение на президента Эмманюэля Макрона. Об этом 6 ноября сообщил французский телеканал BFM TV.
Операцию проводила французская контрразведка — Главное управление внутренней безопасности. Подозреваемых задержали в департаментах Иль и Вилен, Изер и Мозель. BFM TV отмечает, что они придерживались ультраправых взглядов.
По данным телеканала, их подозревают в создании преступного сообщества. Расследование против шестерых задержанных начала прокуратура Парижа после того, как в адрес президента начали поступать угрозы.
В июне контрразведка Франции задержала десятерых ультраправых, которые планировали нападения на мусульман. Операция проходила в Париже, а также департаментах Южная Корсика, Шер, Верхняя Вьенна и Приморская Шаранта.
Следователи установили, что среди них был бывший сотрудник полиции, который управлял «спящей» ультраправой группировкой AFO (Action des forces opérationnelles, «Оперативная группа»). Мужчина планировал использовать эту организацию для борьбы с «угрозой радикального ислама».
Во Франции после терактов в ноябре 2015 года в Париже действует повышенный уровень террористической опасности.