Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Колодец, в который "плевали" украинские политики, закрылся
Светофор в Липецке насмешил интернет. Его заказали на AliExpress
Страшные картинки из прошлого гинекологии
Кафельников поддержал болельщиков, освиставших футболиста
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
Сейшелы и МальдивыГде в России можно найти пейзажи, как две капли воды похожие на зарубежные курорты?
Сестра дознавательницы из Уфы: К ней точно не приставали
Командира расстрелянных бойцов ОМОН приговорили
Страшные картинки из прошлого гинекологии
9 признаков того, что вы начинаете стареть
Команда Черчесова: кто поборется за выход в элиту Лиги наций
Загитова в латексе и стриптиз на льду: чем поразил Гран-при
Депутат РФ предложил отменить пенсию по старости
Реакция ГД на слова депутата об отмене пенсий
Светофор в Липецке насмешил интернет. Его заказали на AliExpress
Фотография странного животного озадачила интернет
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
Назван самый грязный город Европы
Фоторепортажи
16«Цыгане прибыльнее наркотиков»
12Наводнение на Кубани
15:53 (мск), источник: RTVi

Во Франции задержали шестерых человек, которые планировали нападение на Макрона

Во Франции задержали шестерых человек, планировавших нападение на президента Эмманюэля Макрона. Об этом 6 ноября сообщил французский телеканал BFM TV.

Наверх
Источник: Reuters

Операцию проводила французская контрразведка — Главное управление внутренней безопасности. Подозреваемых задержали в департаментах Иль и Вилен, Изер и Мозель. BFM TV отмечает, что они придерживались ультраправых взглядов.

По данным телеканала, их подозревают в создании преступного сообщества. Расследование против шестерых задержанных начала прокуратура Парижа после того, как в адрес президента начали поступать угрозы.

Клинтон, Обаме и Соросу по почте прислали бомбы. Главное
30 октябряМужчина, подкинувший бомбы Хилари Клинтон и Обаме, собирался отправить 100 взрывных устройств
26 октябряРаскрыта личность подозреваемого в рассылке бомб в США
26 октябряОтправителю подозрительных посылок в США грозит до 58 лет тюрьмы
Новость
Суд отправил Марин Ле Пен к психиатру за публикацию фотографий ИГ в Twitter

В июне контрразведка Франции задержала десятерых ультраправых, которые планировали нападения на мусульман. Операция проходила в Париже, а также департаментах Южная Корсика, Шер, Верхняя Вьенна и Приморская Шаранта.

Следователи установили, что среди них был бывший сотрудник полиции, который управлял «спящей» ультраправой группировкой AFO (Action des forces opérationnelles, «Оперативная группа»). Мужчина планировал использовать эту организацию для борьбы с «угрозой радикального ислама».

Во Франции после терактов в ноябре 2015 года в Париже действует повышенный уровень террористической опасности.

Читайте также: Во Франции задержали веганов, которых подозревают в нападениях на мясные лавки

 Во Франции задержали шестерых человек, которые планировали нападение на Макрона
Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил об отставке
Встреча Путина и Трампа в Париже сорвалась из-за Макрона
Билл Гейтс представил в Китае туалет, работающий без воды
Автор ролика с карабкающимся медвежонком ответил зрителям
Драка альпак попала в интернет (видео)
Точка кипения. Куда исчезли якудза после жестокого разгрома
Каким странам РФ простила самые крупные задолженности и почему
Уральскую чиновницу отстранили от должности за слова о молодежи
Спорт
Единственный русский Месси. Аршавин близок к завершению карьеры Один из самых успешных российских футболистов не будет продлевать контракт с "Кайратом". Похоже, его игровая карьера заканчивается
Hi-Tech
«Хаббл» показал огромную «тень летучей мыши» в космосе Эту тень отбрасывает звезда, ее видно только в инфракрасном свете телескопа.
Авто
Власти рассказали, сколько будет стоить бензин после Нового года По итогам недавнего совещания правительства и нефтяников, которое провел вице-премьер Дмитрий Козак, власти опубликовали список поручений
Кино
Известный темнокожий актер стал самым красивым мужчиной планеты Таким титулом звезду наградил журнал People
Недвижимость
Россиянка рассказала о жизни в Испании
Сколько россияне переплачивают за жилье
В поместье Черчилля в Англии обнаружили загадочные комнаты
Как выглядят подземные бункеры по всему миру (фото)
Горячие темы на «Детях»
Государство не просило вас рожать 524
Если муж старше. 362
Образование в школах 297
Результаты поэтического конкурса №8. 261
Леди
Берегись: в российскую моду вошла самая уродливая обувь Да, хуже тех самых отвратительных дедушкиных кроссовок, если, конечно, что-то может выглядеть ужаснее.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Минимализм и бетонные стены: интерьер квартиры в Петербурге
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь