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16:11 (мск), источник: Интерфакс

Один из трех компьютеров управления российским сегментом МКС дал сбой

По словам источника в американских органах контроля за станцией, пока не удается восстановить работоспособность компьютера.

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Источник: Reuters

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — На российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышел из строя один из трех компьютеров управления, сообщил «Интерфаксу» источник в американских органах контроля за станцией.

«Зафиксирован отказ через снятие готовности одного из трех компьютеров, управляющих российским сегментом МКС в модуле “Звезда”. Пока восстановить работу компьютера не удается», — сказал источник.

Два других компьютера работают штатно.

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Это не первое ЧП на МКС за последнее время: в ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле «Союз МС-09». Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате и не угрожало возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. .

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09» остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.

В НАСА, в свою очередь, заявили, что выводы «Роскосмоса» «не обязательно означают, что отверстие было сделано намеренно или со злым умыслом».

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