Один из трех компьютеров управления российским сегментом МКС дал сбой
По словам источника в американских органах контроля за станцией, пока не удается восстановить работоспособность компьютера.
По словам источника в американских органах контроля за станцией, пока не удается восстановить работоспособность компьютера.
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — На российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышел из строя один из трех компьютеров управления, сообщил «Интерфаксу» источник в американских органах контроля за станцией.
«Зафиксирован отказ через снятие готовности одного из трех компьютеров, управляющих российским сегментом МКС в модуле “Звезда”. Пока восстановить работу компьютера не удается», — сказал источник.
Два других компьютера работают штатно.
Это не первое ЧП на МКС за последнее время: в ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле «Союз МС-09». Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате и не угрожало возвращению космического корабля на Землю.
Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. .
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09» остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.
В НАСА, в свою очередь, заявили, что выводы «Роскосмоса» «не обязательно означают, что отверстие было сделано намеренно или со злым умыслом».