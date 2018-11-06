Один из трех компьютеров управления российским сегментом МКС дал сбой

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Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — На российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышел из строя один из трех компьютеров управления, сообщил «Интерфаксу» источник в американских органах контроля за станцией.

«Зафиксирован отказ через снятие готовности одного из трех компьютеров, управляющих российским сегментом МКС в модуле “Звезда”. Пока восстановить работу компьютера не удается», — сказал источник.

Два других компьютера работают штатно.

Это не первое ЧП на МКС за последнее время: в ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле «Союз МС-09». Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате и не угрожало возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. .

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09» остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.