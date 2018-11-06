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16:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Обвинение офицерам смягчили до штрафа

Сотрудников МВД Чечни осудили за самоуправство, а не вымогательство 45 млн руб.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Очень мягким наказанием завершился процесс по громкому делу двух офицеров МВД Чечни — полковника Саида Ахмаева и старшего лейтенанта Лечи Болатбаева. Они обвинялись в вымогательстве 45 млн руб. у совладельца АО «Сетевое корпоративное агентство» Константина Жукова. Прокуратура просила назначить подсудимым по семь лет колонии, однако Замоскворецкий суд столицы переквалифицировал их действия на самоуправство и назначил им в виде наказания штраф в размере 50 тыс. руб. каждому.

Постоянно проживающие в Москве и осуществляющие охрану высших должностных лиц Чечни, приезжающих в столицу, сотрудники МВД республики полковник Саид Ахмаев и старший лейтенант Леча Болатбаев обвинялись по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). В прениях прокурор запросила для них по семь лет три месяца заключения, для их сообщников — уроженцев Ингушетии братьев Мовлада и Ахмеда Булгучевых — по семь лет, а для бывшего партнера потерпевшего по бизнесу Евгения Каткова — семь лет шесть месяцев.

По версии следствия, в июне 2016 года четверо кавказцев под руководством Каткова попытались вынудить господина Жукова вернуть якобы украденные им у партнера за шесть лет совместного бизнеса деньги.

В противном случае в отношении господина Жукова пообещали возбудить в Чечне уголовное дело за финансирование терроризма, «вкрутить в голову шурупы» и «прислать по почте отрезанные пальцы детей».

Потерпевший обратился с заявлением в полицию и дальнейшие переговоры записывал. Впрочем, как оказалось, некоторые записи не получились, что дало возможность защите поставить версию обвинения под сомнение. Суд также счел, что доказательств факта вымогательства в материалах уголовного дела нет, и переквалифицировал вменяемое подсудимым деяние на самоуправство (ст. 330 УК РФ). В итоге все они были приговорены к штрафу в размере 50 тыс. руб. каждый.

Сергей Машкин

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