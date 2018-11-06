В Израиле задержали сына и брата «алмазного короля» Льва Леваева за контрабанду бриллиантов
Сына и брата миллиардера и филантропа Льва Леваева задержали в Израиле по подозрению в контрабанде алмазов в страну. Об этом 5 ноября пишет Times Of Israel.
Сына и брата миллиардера и филантропа Льва Леваева задержали в Израиле по подозрению в контрабанде алмазов в страну. Об этом 5 ноября пишет Times Of Israel.
Издание рассказывает, что самого Леваева также разыскивают, чтобы допросить, но он отказывается возвращаться в Израиль. Полиция считает, что Леваев мог играть роль в незаконной перевозке драгоценных камней на общую сумму около $80 млн.
Звулун и Моше Леваевы — двое из шести подозреваемых в контрабандной схеме, когда алмазы вывозились в чемоданах. Как пишет Times Of Israel, остальные четверо подозреваемых —
«Гаарец» отмечает, родственников Леваева задержали после того, как в аэропорту имени
Адвокаты Звулуна Леваева говорят, что обвинения в отношении их клиента «беспочвенны», а задержание Леваева — тактика давления на его отца, передает Reuters. Адвокаты Моше Леваева также отрицают его причастность к контрабанде.
Агентство уточняет, что уроженец Узбекистана Лев Леваев сейчас предположительно находится в России.
Леваев уехал в Израиль в 14 лет. Предприниматель заработал капитал на алмазном и строительном бизнесе. СМИ писали о связях Леваева с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и президентом России Владимиром Путиным.