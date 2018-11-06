В Израиле задержали сына и брата «алмазного короля» Льва Леваева за контрабанду бриллиантов

Источник: РИА "Новости"

Издание рассказывает, что самого Леваева также разыскивают, чтобы допросить, но он отказывается возвращаться в Израиль. Полиция считает, что Леваев мог играть роль в незаконной перевозке драгоценных камней на общую сумму около $80 млн.

Звулун и Моше Леваевы — двое из шести подозреваемых в контрабандной схеме, когда алмазы вывозились в чемоданах. Как пишет Times Of Israel, остальные четверо подозреваемых — топ-менеджеры в компании Льва Леваева Leviev Diamond Company (LLD).

«Гаарец» отмечает, родственников Леваева задержали после того, как в аэропорту имени Бен-Гуриона поймали человека, связанного с миллиардером, с контрабандными алмазами. Задержанный — сотрудник российского предприятия, принадлежащего Леваеву. Следствие считает, что люди миллиардера уже несколько лет провозят таким образом алмазы в страну.

Адвокаты Звулуна Леваева говорят, что обвинения в отношении их клиента «беспочвенны», а задержание Леваева — тактика давления на его отца, передает Reuters. Адвокаты Моше Леваева также отрицают его причастность к контрабанде.

Агентство уточняет, что уроженец Узбекистана Лев Леваев сейчас предположительно находится в России.