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17:02 (мск), источник: RTVi

В Израиле задержали сына и брата «алмазного короля» Льва Леваева за контрабанду бриллиантов

Сына и брата миллиардера и филантропа Льва Леваева задержали в Израиле по подозрению в контрабанде алмазов в страну. Об этом 5 ноября пишет Times Of Israel.

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Источник: РИА "Новости"

Издание рассказывает, что самого Леваева также разыскивают, чтобы допросить, но он отказывается возвращаться в Израиль. Полиция считает, что Леваев мог играть роль в незаконной перевозке драгоценных камней на общую сумму около $80 млн.

Звулун и Моше Леваевы — двое из шести подозреваемых в контрабандной схеме, когда алмазы вывозились в чемоданах. Как пишет Times Of Israel, остальные четверо подозреваемых — топ-менеджеры в компании Льва Леваева Leviev Diamond Company (LLD).

«Гаарец» отмечает, родственников Леваева задержали после того, как в аэропорту имени Бен-Гуриона поймали человека, связанного с миллиардером, с контрабандными алмазами. Задержанный — сотрудник российского предприятия, принадлежащего Леваеву. Следствие считает, что люди миллиардера уже несколько лет провозят таким образом алмазы в страну.

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Адвокаты Звулуна Леваева говорят, что обвинения в отношении их клиента «беспочвенны», а задержание Леваева — тактика давления на его отца, передает Reuters. Адвокаты Моше Леваева также отрицают его причастность к контрабанде.

Агентство уточняет, что уроженец Узбекистана Лев Леваев сейчас предположительно находится в России.

Леваев уехал в Израиль в 14 лет. Предприниматель заработал капитал на алмазном и строительном бизнесе. СМИ писали о связях Леваева с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и президентом России Владимиром Путиным.

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