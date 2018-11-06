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17:50 (мск), источник: Интерфакс

«Роскосмос» заявил об отсутствии угрозы работе МКС из-за компьютерного сбоя

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU — Неисправность одного из компьютеров управления российским сегментом Международной космической станции на модуле «Звезда» не повлияет на работу станции, сообщили «Интерфаксу» в «Роскосмосе».

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Источник: Reuters

«На работу МКС этот сбой никак не повлияет. Штатная циклограмма позволяет бесконечно долго летать и на двух каналах. Но для того, чтобы быть уверенными в надежности ноябрьской стыковки с кораблем “Прогресс”, мы проведем перезагрузку 8 ноября. Менять компьютер необходимости нет», — сказали в «Роскосмосе».

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В пресс-службе ведомства «Интерфаксу» подтвердили, что компьютер дал сбой. «Действительно, пропала так называемая программная готовность одного из трех компьютеров на МКС, иными словами, произошел сбой программы. Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышел из строя один из трех компьютеров управления.

«Зафиксирован отказ через снятие готовности одного из трех компьютеров, управляющих российским сегментом МКС в модуле «Звезда», — сообщил «Интерфаксу» источник в американских органах контроля за станцией.

Два других компьютера работают штатно.

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