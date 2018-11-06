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17:47 (мск), источник: Аргументы и факты

За что отвечает модуль «Звезда» на МКС?

​На МКС вышел из строя один из трех компьютеров управления.

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Источник: Reuters

На Международной космической станции (МКС) вышел из строя один из компьютеров в российском сегменте, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в NASA, отказ компьютера произошел в модуле «Звезда». Остальные два других компьютера, по его словам, работают штатно.

Что представляет собой модуль «Звезда»?

Модуль «Звезда» является базовым модулем российского сегмента МКС, именно через него управляются остальные модули российского сегмента. Он был разработан РКК «Энергия». На МКС модуль запустили на ракетоносителе «Протон» в 2000 году, а 26 июля 2000 года он был пристыкован к космической станции. Изначально его хотели применить для замены отработавшей свой срок космической станции «Мир», но в 1993 году было принято решение использовать его как один из основных элементов российского вклада в программу Международной космической станции.

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На ранних этапах строительства МКС служебный модуль «Звезда» выполнял функции жизнеобеспечения, контроля высоты над Землей, энергоснабжения станции, вычислительного центра, центра связи, основного порта для грузовых кораблей «Прогресс», которые раз в три месяца доставляют на станцию необходимые припасы, и корректировал орбиту станции. Со временем многие из этих функций были переданы другим модулям.

Модуль состоит из четырех отсеков, выполненных из алюминиево-магниевого сплава. Сюда входят рабочий отсек, переходный отсек, который предназначен для выхода космонавтов из рабочего отсека в другие помещения станции или в открытый космос, а также промежуточная камера, предназначенная для стыковки кораблей «Союз» и «Прогресс». Рабочий отсек модуля предназначен для размещения бортовых систем и оборудования, а также помещений для жизни и работы трех членов экипажа.

Среди систем управления, установленных в модуле:

— бортовая вычислительная система (БВС), она нужна для координации работы всех модулей российского сегмента МКС; через нее, в частности, есть связь с аппаратурой американского сегмента.

— система управления бортовой аппаратурой (СУБА), которая служит для управления, контроля и диагностики всех бортовых систем;.

— система управления движением и навигацией (СУДН), отвечающая за управление движением, ориентацию станции, стыковку и расстыковку с кораблями и т. д.

— система бортовых измерений (СБИ), которая предназначена для получения и передачи на Землю информации о состоянии и работе систем, научного оборудования и состояния здоровья членов экипажа.

— бортовой радиокомплекс (БРК), который обеспечивает двустороннюю голосовую связь, обмен цифровой командно-программной, телеметрической и телевизионной информацией.

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