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22:01 (мск), источник: Lenta.Ru

ФСИН объяснила обеды бандита-«цапка» с икрой и крабами

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) объяснили фотографию, на которой один из членов банды «цапков» Вячеслав Цеповяз обедает крабами, шашлыком и красной икрой в колонии строгого режима. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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По словам заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, разошедшаяся по сети фотография была сделана еще в 2015 году.

Что тут скажешь — избежать коррупции в дальних регионах бывает сложно, особенно если у преступника, который вступает в сговор с сотрудниками, дар убеждения и главное сумасшедшие деньги. По результатам проверки было наказано несколько сотрудников.

Сейчас Цеповяз содержится «в жесточайших условиях».

Он отметил, что во многих СИЗО арестантам разрешается заказывать и икру, и шашлык, однако мобильный телефон, на который было сделано фото, категорически запрещается проносить за решетку на территории любого пенитенциарного учреждения.

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По словам представителя ФСИН, снимок Цеповяз прислал своей бывшей жене Наталье Стришней, но она показала его прокуратуре только этим летом. Максименко пояснил, что столь поздняя огласка может быть связана с возникшими имущественными спорами во время бракоразводного процесса.

Ранее Стришняя рассказала, что семья Цеповяза тратила на его содержание в колонии в Амурской области около трех миллионов рублей в год. Через посредника он вызывал к себе врача и покупал продукты. По словам женщины, они развелись год назад, теперь бывший муж пытается отсудить у нее семейный бизнес.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990—2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. Убийство получило широкую огласку, после чего в Кущевской была проведена масштабная антикриминальная кампания, в ходе которой были раскрыты и другие преступления банды.

Цеповяз получил 20 лет лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев. Лидер банды Сергей Цапок скончался в ночь на 7 июля 2014 года в медчасти краснодарского изолятора.

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