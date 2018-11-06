Российского бизнесмена Рыболовлева задержали по запросу Монако, пишут СМИ
ПАРИЖ, 7 окт — РИА Новости. Российский бизнесмен, президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев задержан во вторник утром по запросу Монако, сообщает газета Monde.
ПАРИЖ, 7 окт — РИА Новости. Российский бизнесмен, президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев задержан во вторник утром по запросу Монако, сообщает газета Monde.
Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты «коррупции», «торговли влиянием» и соучастие в этих преступлениях.
Генеральное консульство России в Марселе пока не получало информации о задержании бизнесмена.