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02:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Чем известен Дмитрий Рыболовлев

6 ноября источники газеты Le Monde сообщили, что в Монако был задержан российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев по обвинениям в коррупции и торговле влиянием. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

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Источник: AFP 2018

Рыболовлев Дмитрий Евгеньевич родился 22 ноября 1966 года в Перми. В 1990 году окончил Пермский медицинский институт.

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В начале 1990-х занялся бизнесом, с 1992 года — инвестиционной деятельностью. Организовал инвестиционно-брокерскую компанию «Инкомброк», затем был президентом компании «Финансовый дом». В 1995 году стал председателем совета директоров банка «Кредит ФД». Постепенно сконцентрировался на инвестициях в химическую отрасль.

В 1999 году занял пост председателя совета директоров «Уралкалия», а к 2000 году консолидировал контрольный пакет акций компании. В июне 2010 года продал 53,2% «Уралкалия» Сулейману Керимову и его партнерам за $5,3 млрд. В апреле 2011 года оставшиеся 10% компании у Рыболовлева выкупила структура Александра Несиса.

В 2010 году приобрел 9,7% акций крупнейшего банка Кипра Bank of Cyprus. В 2012 году получил кипрское гражданство. С декабря 2011 года владеет контрольным пакетом акций футбольного клуба «Монако» (доля — 66,7%).

Занимает 18-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России журнала Forbes, согласно рейтингу 2018 года его состояние оценивается в $6,8 млрд. Входит в попечительский совет Фонда поддержки олимпийцев России.

С 2008 года судился со своей бывшей супругой Еленой. В мае 2014 года Женевский суд обязал Дмитрия Рыболовлева передать ей половину своего состояния — $4,5 млрд, но в июне 2015 года снизил сумму до $603 млн. В октябре того же года стороны заключили итоговое соглашение и договорились «окончательно отозвать все иски в отношении друг друга и связанных с ними сторон и юридических лиц».

Дмитрий Рыболовлев известен также своей коллекцией произведений искусства. В 2017 году на аукционе Christie's в Лондоне была продана принадлежавшая ему картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за рекордные $450 млн.

В октябре 2018 года бизнесмен подал иск к Sotheby’s на $380 млн, обвинив торговый дом в пособничестве арт-консультанту Иву Бувье, с которым Дмитрий Рыболовлев судится с 2015 года. По словам бизнесмена, его структуры потеряли около $1 млрд, много лет переплачивая за приобретаемые с помощью господина Бувье картины, в том числе вышеупомянутую.

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