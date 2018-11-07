Допросы на тему искусства
Российский миллиардер заподозрен в коррупции в Монако.
Российский миллиардер заподозрен в коррупции в Монако.
Во вторник судебное следствие Монако задержало и допросило российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. По версии правоохранителей, он мог быть замешан в коррупции и незаконном вмешательстве в частную жизнь в ходе разбирательств с
Дмитрий Рыболовлев был задержан в шесть утра и препровожден полицией во Дворец правосудия, где его в течение нескольких часов допрашивал следователь, подозревающий российского миллиардера в коррупции и злоупотреблении влиянием. Согласно УК Франции, за это предусмотрено до трех лет заключения и штраф в размере более €300 тыс. Одновременно в его офисе и доме были проведены обыски, в ходе которых, по некоторым данным, изъяли документы, мобильные телефоны и компьютеры.
По его мнению, господин Бувье продал бизнесмену 37 произведений искусства с огромной наценкой или через подставных лиц, нанеся ему ущерб на сумму более €1 млрд. Следствие полагает, что задержать в 2015 году Ива Бувье господину Рыболовлеву помогли тогдашний министр юстиции Монако 64-летний Филипп Нармино, а также чиновники местной полиции.
О приезде господина Бувье полицию Монако предупредила адвокат Дмитрия Рыболовлева Татьяна Бершеда. В ее телефоне были найдены СМС, которыми она по этому поводу обменивалась с комиссаром полиции Кристофом Аже и его заместителем. Господина Бувье вскоре после задержания отпустили, после чего Дмитрий Рыболовлев начал с ним судиться в нескольких странах. Суды несколько раз выносили решения об аресте активов
Одновременно судебное следствие Монако разбиралось в связях господина Рыболовлева с местными чиновниками. В сентябре 2017 господин Нармино был также арестован, потом отпущен без предъявления обвинения, однако был вынужден подать в отставку, которую принял князь Альбер II. Якобы произошло это после того, как выяснилось, что министр юстиции побывал в гостях у господина Рыболовлева.
«Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия (о чем свидетельствует появление информации в открытых источниках), и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева», — заявили адвокаты предпринимателя мэтры Эрве Темим и Тома Джаккарди. По их словам, факты, в связи с которыми проводятся следственные действия, «связаны с использованием мобильного телефона адвоката господина Рыболовлева, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако».
Мы рассчитываем доказать и продемонстрировать, что господин Бувье, которому предъявлены обвинения в крупнейшем мошенничестве, необоснованно пользуется благосклонностью судебных органов Монако.
По данным «Ъ», расследование началось с того, что адвокат господина Рыболовлева записала на телефон разговор с представителем
Второе дело, о коррупции, было возбуждено по результатам изучения переписки в адвокатском телефоне. Господин Рыболовлев является свидетелем в нем, однако давать показания по делу он отказывался, ссылаясь на то, что суд не вынес решения о законности полученной следствием информации из телефона.
При этом следует отметить, что к Дмитрию Рыболовлеву предъявлялись претензии и по футбольной линии. В прошлом году
А в начале этой недели Football Leaks, опубликовав наиболее масштабную порцию разоблачений за всю свою историю, снова упомянул «Монако» и его хозяина.
По данным Football Leaks, чтобы избежать преследования за чрезмерные траты со стороны UEFA, господин Рыболовлев заключил договор с компанией голландского предпринимателя Бернарда де Роса. Тот пообещал вложить в клуб €1,4 млрд за десять лет. Однако, согласно секретной договоренности между партнерами, они впоследствии должны были быть возвращены господину де Росу. В «Монако» обвинения в несоблюдении
В этом году «Монако», еще недавно входивший в число грандов европейского футбола, переживает явный кризис. Клуб, который летом прибрел лидера сборной России Александра Головина, находится на 19-м, предпоследнем месте в таблице французского чемпионата и еще до встречи с «Брюгге» потерял реальные шансы на выход в
Дмитрий Рыболовлев начинал на финансовом рынке, в 1992 году организовав
В последующие годы Дмитрий Рыболовлев инвестировал в недвижимость. С 2010 по 2017 год господин Рыболовлев владел в Москве (ул. Воздвиженка, 10) зданием «Военторга» площадью 70 тыс. кв. м. Впервые бизнесмен выставил здание на продажу в 2014 году, однако сделка состоялась только спустя три года, когда его за $167 млн приобрел консорциум инвесторов (в него вошли китайская компания Fosun Group и российская Avica).
В 2011 году дочь господина Рыболовлева, Екатерина, совершила крупнейшую сделку на рынке недвижимости
Некоторые зарубежные активы Дмитрия Рыболовлева впоследствии приносили ему проблемы. Так, в сентябре 2010 года господин Рыболовлев купил 9,7% акций крупнейшего банка Кипра Bank of Cyprus. Эту инвестицию эксперты называли перспективной в свете особого положения Кипра в системе международных финансовых потоков. Однако весной 2013 года на Кипре разразился банковский кризис, Bank of Cyprus подвергся сложной процедуре санации.
Николай Сергеев, Алексей Доспехов, Алексей Тарханов, Ольга Мордюшенко, Никита Щуренков