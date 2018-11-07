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02:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Допросы на тему искусства

Российский миллиардер заподозрен в коррупции в Монако.

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Источник: AFP 2018

Во вторник судебное следствие Монако задержало и допросило российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. По версии правоохранителей, он мог быть замешан в коррупции и незаконном вмешательстве в частную жизнь в ходе разбирательств с арт-дилером Ивом Бувье, которому, как считает господин Рыболовлев, он переплатил более €1 млрд за картины. Защита бизнесмена полагает, что суд использует в этом деле доказательства, полученные незаконным путем — благодаря вскрытому телефону его адвоката.

Дмитрий Рыболовлев был задержан в шесть утра и препровожден полицией во Дворец правосудия, где его в течение нескольких часов допрашивал следователь, подозревающий российского миллиардера в коррупции и злоупотреблении влиянием. Согласно УК Франции, за это предусмотрено до трех лет заключения и штраф в размере более €300 тыс. Одновременно в его офисе и доме были проведены обыски, в ходе которых, по некоторым данным, изъяли документы, мобильные телефоны и компьютеры.

По версии следствия, господин Рыболовлев смог повлиять на монегасский суд, чтобы добиться обвинения своего арт-дилера швейцарца Ива Бувье, которого он считал мошенником.

По его мнению, господин Бувье продал бизнесмену 37 произведений искусства с огромной наценкой или через подставных лиц, нанеся ему ущерб на сумму более €1 млрд. Следствие полагает, что задержать в 2015 году Ива Бувье господину Рыболовлеву помогли тогдашний министр юстиции Монако 64-летний Филипп Нармино, а также чиновники местной полиции.

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О приезде господина Бувье полицию Монако предупредила адвокат Дмитрия Рыболовлева Татьяна Бершеда. В ее телефоне были найдены СМС, которыми она по этому поводу обменивалась с комиссаром полиции Кристофом Аже и его заместителем. Господина Бувье вскоре после задержания отпустили, после чего Дмитрий Рыболовлев начал с ним судиться в нескольких странах. Суды несколько раз выносили решения об аресте активов арт-дилера, но потом признавали, что разбирательство должно вестись на территории Швейцарии, гражданином которой является господин Бувье.

Одновременно судебное следствие Монако разбиралось в связях господина Рыболовлева с местными чиновниками. В сентябре 2017 господин Нармино был также арестован, потом отпущен без предъявления обвинения, однако был вынужден подать в отставку, которую принял князь Альбер II. Якобы произошло это после того, как выяснилось, что министр юстиции побывал в гостях у господина Рыболовлева.

«Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия (о чем свидетельствует появление информации в открытых источниках), и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева», — заявили адвокаты предпринимателя мэтры Эрве Темим и Тома Джаккарди. По их словам, факты, в связи с которыми проводятся следственные действия, «связаны с использованием мобильного телефона адвоката господина Рыболовлева, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако».

Мы рассчитываем доказать и продемонстрировать, что господин Бувье, которому предъявлены обвинения в крупнейшем мошенничестве, необоснованно пользуется благосклонностью судебных органов Монако.
адвокаты предпринимателя

По данным «Ъ», расследование началось с того, что адвокат господина Рыболовлева записала на телефон разговор с представителем арт-дилера и передала его в полицию как доказательство мошенничества. Изучив запись, правоохранители пришли к выводу, что она сделала ее незаконно.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело о вмешательстве в частную жизнь, по которому господин Рыболовлев и его защитница проходят обвиняемыми.
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Второе дело, о коррупции, было возбуждено по результатам изучения переписки в адвокатском телефоне. Господин Рыболовлев является свидетелем в нем, однако давать показания по делу он отказывался, ссылаясь на то, что суд не вынес решения о законности полученной следствием информации из телефона.

При этом следует отметить, что к Дмитрию Рыболовлеву предъявлялись претензии и по футбольной линии. В прошлом году онлайн-платформа Football Leaks, специализирующаяся на разоблачениях, связанных с футбольным рынком, обвиняла владельца «Монако» в слишком тесном сотрудничестве с использованием сомнительных схем с ведущим агентом Жоржи Мендешем и его компанией Gestifute. По ее данным, господа Мендеш и Рыболовлев обходили запрет Международной федерации футбола (FIFA) на владение трансферами игроков так называемыми третьими лицами. Речь идет о ситуациях, когда футболист фактически принадлежит не клубу, за который выступает, а агенту. Football Leaks обращал внимание на то, что большая часть покупок и продаж футболистов в «Монако» осуществляется при посредничестве Жоржи Мендеша.

А в начале этой недели Football Leaks, опубликовав наиболее масштабную порцию разоблачений за всю свою историю, снова упомянул «Монако» и его хозяина.

Авторы расследования утверждали, что Дмитрий Рыболовлев систематически обходил правила финансового fair-play Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), предусматривающие баланс между коммерческими — то есть не имеющими отношения к собственным средствам хозяина — доходами и расходами клубов.

По данным Football Leaks, чтобы избежать преследования за чрезмерные траты со стороны UEFA, господин Рыболовлев заключил договор с компанией голландского предпринимателя Бернарда де Роса. Тот пообещал вложить в клуб €1,4 млрд за десять лет. Однако, согласно секретной договоренности между партнерами, они впоследствии должны были быть возвращены господину де Росу. В «Монако» обвинения в несоблюдении fair-play опровергли.

В этом году «Монако», еще недавно входивший в число грандов европейского футбола, переживает явный кризис. Клуб, который летом прибрел лидера сборной России Александра Головина, находится на 19-м, предпоследнем месте в таблице французского чемпионата и еще до встречи с «Брюгге» потерял реальные шансы на выход в play-off Лиги чемпионов.

Дмитрий Рыболовлев начинал на финансовом рынке, в 1992 году организовав инвестиционно-брокерскую компанию «Инкомброк», затем был президентом компании «Финансовый дом». В 1995 году стал председателем совета директоров банка «Кредит ФД». Однако затем его интересы сместились в химическую отрасль. В 1999 году господин Рыболовлев занял пост председателя совета директоров компании «Уралкалий», одного из крупнейших мировых производителей хлористого калия, а к 2000 году консолидировал контрольный пакет акций компании. Летом 2010 года Дмитрий Рыболовлев продал основную часть своего пакета в 53,2% акций структурам Сулеймана Керимова, Александра Несиса и Филарета Гальчева за $5,3 млрд. Еще 10% компании у господина Рыболовлева оставались до апреля 2011 года, когда он продал бумаги Александру Несису, полностью выйдя из капитала «Уралкалия».

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В последующие годы Дмитрий Рыболовлев инвестировал в недвижимость. С 2010 по 2017 год господин Рыболовлев владел в Москве (ул. Воздвиженка, 10) зданием «Военторга» площадью 70 тыс. кв. м. Впервые бизнесмен выставил здание на продажу в 2014 году, однако сделка состоялась только спустя три года, когда его за $167 млн приобрел консорциум инвесторов (в него вошли китайская компания Fosun Group и российская Avica).

В 2011 году дочь господина Рыболовлева, Екатерина, совершила крупнейшую сделку на рынке недвижимости Нью-Йорка. Речь шла о покупке квартиры на Манхэттене, по адресу 15 Central Park West, площадью около 626 кв. м за $88 млн.

В том же году бизнесмен купил у голливудского актера Уилла Смита и его супруги Джады Пинкетт-Смит особняк на Гавайях. Одноэтажный дом площадью 205 кв. м с выходящей к пляжу территорией обошелся господину Рыболовлеву в $20 млн, писала The Wall Street Journal.


Некоторые зарубежные активы Дмитрия Рыболовлева впоследствии приносили ему проблемы. Так, в сентябре 2010 года господин Рыболовлев купил 9,7% акций крупнейшего банка Кипра Bank of Cyprus. Эту инвестицию эксперты называли перспективной в свете особого положения Кипра в системе международных финансовых потоков. Однако весной 2013 года на Кипре разразился банковский кризис, Bank of Cyprus подвергся сложной процедуре санации.

Николай Сергеев, Алексей Доспехов, Алексей Тарханов, Ольга Мордюшенко, Никита Щуренков

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