Из офиса кандидата-демократа в Калифорнии украли вещи на $24 тыс

Неизвестные во вторник утром ограбили офис кандидата в верхнюю палату парламента штата Калифорния от Демократической партии Анны Кабальеро и украли вещи на сумму около $24 тыс. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на местную полицию.
Как рассказала в своем Twitter сама законодатель,
На промежуточных выборах в США во вторник переизбирают 35 из 100 сенаторов, всех 435 членов Палаты представителей Конгресса США, а также губернаторов штатов и территорий. Предстоящие выборы называются промежуточными, поскольку они проходят между двумя президентскими выборами.