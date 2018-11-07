Из офиса кандидата-демократа в Калифорнии украли вещи на $24 тыс

Источник: AP 2018

Неизвестные во вторник утром ограбили офис кандидата в верхнюю палату парламента штата Калифорния от Демократической партии Анны Кабальеро и украли вещи на сумму около $24 тыс. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на местную полицию.

Читайте также День голосования: США готовятся к вторжению русских хакеров

Как рассказала в своем Twitter сама законодатель, кто-то взломал двери и проник в офис политика в городе Мерсед. «Были украдены материалы, касающиеся выборов. Я полна решимости как никогда. Они могут украсть наши подвески для дверей, но не отданные за нас голоса», — отметил Кабальеро.

По данным полиции, в перечне похищенных вещей значатся 9,5 тыс. роликовых подвесок для дверей.

На промежуточных выборах в США во вторник переизбирают 35 из 100 сенаторов, всех 435 членов Палаты представителей Конгресса США, а также губернаторов штатов и территорий. Предстоящие выборы называются промежуточными, поскольку они проходят между двумя президентскими выборами.