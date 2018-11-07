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03:14 (мск), источник: ТАСС

Посольство РФ в Париже обратилось к Монако за разъяснениями по делу Рыболовлева

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/ — Пока никакой официальной информации от властей княжества не поступало, сообщил глава пресс-службы российской дипмиссии Сергей Паринов.

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Источник: AP 2018

Посольство России во Франции обратилось к властям Монако за разъяснениями по поводу задержания для допроса в княжестве российского миллиардера и владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник вечером глава пресс-службы российской дипмиссии, советник Сергей Паринов.

«Мы запросили официальное разъяснение у властей Монако в связи с сообщениями СМИ о задержании российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева», — сообщил Паринов.

Пока никакой официальной информации от властей княжества, равно как обращений от Дмитрия Рыболовлева или его адвокатов в российское посольство и консульские учреждения не поступало.
Сергей Паринов
глава пресс-службы российской дипмиссии

Интересы России на территории княжества Монако представляет посольство РФ в Париже.

Во вторник газета Le Monde сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что утром 6 ноября Рыболовлева задержали власти Монако для допроса по делу о коррупции. Тогда же у него дома на вилле «Бель эпок» провели обыск. По информации Le Monde, по состоянию на вечер вторника Рыболовлев остается под стражей вместе с еще несколькими фигурантами дела.

Владелец «Монако» задержан за несколько часов до важного матча его команды в Лиге чемпионов против бельгийского «Брюгге», который состоялся во вторник вечером в Монако. Как отмечает газета, задержание Рыболовлева проведено с санкции суда Монако в рамках расследования коррупционного дела, начатого год назад прокуратурой княжества. Российский миллиардер подозревается в причастности к «коррупции», «активной и пассивной торговле влиянием».

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