Посольство РФ в Париже обратилось к Монако за разъяснениями по делу Рыболовлева

Источник: AP 2018

Посольство России во Франции обратилось к властям Монако за разъяснениями по поводу задержания для допроса в княжестве российского миллиардера и владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник вечером глава пресс-службы российской дипмиссии, советник Сергей Паринов.

«Мы запросили официальное разъяснение у властей Монако в связи с сообщениями СМИ о задержании российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева», — сообщил Паринов.

Пока никакой официальной информации от властей княжества, равно как обращений от Дмитрия Рыболовлева или его адвокатов в российское посольство и консульские учреждения не поступало. Сергей Паринов глава пресс-службы российской дипмиссии

Интересы России на территории княжества Монако представляет посольство РФ в Париже.

Во вторник газета Le Monde сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что утром 6 ноября Рыболовлева задержали власти Монако для допроса по делу о коррупции. Тогда же у него дома на вилле «Бель эпок» провели обыск. По информации Le Monde, по состоянию на вечер вторника Рыболовлев остается под стражей вместе с еще несколькими фигурантами дела.