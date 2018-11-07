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08:01 (мск), источник: ТАСС

Колокольцев сообщил о сокращении на 27% числа убийств в России за пять лет

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/ — Глава МВД также добавил, что в этом году в три раза увеличилось количество выявленных фактов контрабанды сильнодействующих веществ, в два раза больше ликвидировано нарколабораторий.

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Источник: РИА "Новости"

Количество убийств в России сократилось на 27% за последние пять лет, грабежей и разбойных нападений стало меньше почти на 50%. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в интервью газете «Аргументы и факты» по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября.

В последние годы наблюдается снижение уровня преступности, в том числе по тяжким видам. За последние пять лет количество убийств сократилось на 27%, разбойных нападений и грабежей — почти наполовину. Меньше стало квартирных краж и угонов автомобилей.

Глава ведомства уточнил, что на данный момент 895 тыс. сотрудников МВД обеспечивают безопасность на территории страны.

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«С 2011 года, когда милиция реформировалась в полицию, численность личного состава МВД сократилась на 500 тыс. Конечно, в той или иной степени это затронуло разные службы. Мы старались минимизировать сокращения в тех [службах], которые напрямую работают с населением, — это участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска, следователи», — отметил Колокольцев.

Глава МВД также добавил, что удалось достичь значительных результатов в борьбе с наркоторговлей. «В этом году в три раза увеличилось количество выявленных фактов контрабанды сильнодействующих веществ, в два раза больше ликвидировано нарколабораторий», — рассказал Колокольцев.

Он отметил, что с 2014 года увеличилось число изъятий синтетических наркотиков. Так, четыре года назад в общей доле изымаемых веществ они составляли 12%, а сегодня уже 25%. Более того, ведомство готово к тому, что преступники переходят на новые методы реализации — без прямого контакта с потребителем, с использованием безналичного расчета или криптовалюты.

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