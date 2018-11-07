При пожаре в Тамбовской области погибли шесть человек
В поселке Сосновка Сосновского района Тамбовской области сгорел жилой дом, при пожаре погибли шесть человек.
В поселке Сосновка Сосновского района Тамбовской области сгорел жилой дом, при пожаре погибли шесть человек.
«Все совершеннолетние. На место происшествия выехала следственная группа. Начата доследственная проверка», — рассказала «РИА Новости» представитель следственного управления СКР по Тамбовской области.
Как сообщается на сайте областного управления МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурных в 3:05 мск. На место выехали четверо пожарных, также к тушению привлекалась одна единица техники. Пожар был ликвидирован в 3:31. Здание площадью 80 кв. м выгорело полностью.