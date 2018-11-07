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10:23 (мск), источник: РИА Новости

Житель Индии случайно отпилил себе руку, убегая от быка

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Житель Индии Рауф потерял руку, убегая от быка, но врачу удалось ее восстановить. Об этом сообщает издание Kompas.com.

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Мужчина работал на лесопилке в красной одежде и привлек внимание быка. Животное начало преследовать Рауфа, и при попытке сбежать он споткнулся и отпилил себе руку включенным станком. На помощь пришли сотрудники предприятия, остановившие кровотечение и упаковавшие оторванную кисть в сумке со льдом.

Врач Кришнакумар провел две операции общей продолжительностью 12 часов: в ходе первой он соединил кости и кровеносные сосуды, во время второй — мышцы и нервные окончания.

По мнению экспертов, удалось восстановить 90 процентов функций руки, а для полного выздоровления потребуется около трех месяцев. Кришнакумар утверждает, что сообразительность очевидцев, оказавшихся поблизости в момент инцидента, сыграла ключевую роль в успехе хирургического вмешательства.

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