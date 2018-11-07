Житель Индии случайно отпилил себе руку, убегая от быка

Мужчина работал на лесопилке в красной одежде и привлек внимание быка. Животное начало преследовать Рауфа, и при попытке сбежать он споткнулся и отпилил себе руку включенным станком. На помощь пришли сотрудники предприятия, остановившие кровотечение и упаковавшие оторванную кисть в сумке со льдом.

Врач Кришнакумар провел две операции общей продолжительностью 12 часов: в ходе первой он соединил кости и кровеносные сосуды, во время второй — мышцы и нервные окончания.