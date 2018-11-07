В Британии иностранку впервые заподозрили в криминальных доходах
Замира Гаджиева из Азербайджана была задержана
Замира Гаджиева из Азербайджана была задержана
В Британии арестовали потратившую в универмаге £16 млн иностранку. Задержанная является женой
Иностранка стала первым человеком, которого Национальное агентство по борьбе с преступностью проверяло в рамках закона «О криминальных финансах». Внимание также привлекла недвижимость Гаджиевой в Лондоне стоимостью £15 млн.
По данным Вестминстерского магистратского суда Лондона, Гаджиева была арестована еще на прошлой неделе, сотрудники полиции Лондона действовали по запросу властей Азербайджана. У нее были конфискованы ювелирные изделия стоимостью более £400 тысяч. Ранее власти страны заморозили активы Гаджиевой.
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