СКР проверит департамент чиновницы, заявлявшей, что государство ничего не должно детям

«Сегодня следственными органами СК по Свердловской области организована доследственная проверка по информации, выявленной в СМИ, о возможном нецелевом расходовании бюджетных средств, направленных на поддержку одаренной молодежи», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в «Интерфакс».
По данным ведомства, накануне СМИ сообщали, что одна из структур, возглавляемая директором областного департамента молодежной политики Глацких, «получила в 2018 году 131 млн рублей, предназначенных для реализации проектов по поддержке талантливой молодежи».
«Эти деньги предназначались на организацию четырех смен по обучению 800 подростков. Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) проходили в текущем году в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле “Панорама”, аффилированном с одним из депутатов Законодательного собрания региона», — говорится в пресс-релизе.
В понедельник в СМИ появилась запись со встречи Глацких с молодыми людьми, где она заявила: «Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать».
6 ноября губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении Глацких от должности на время проверки.