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12:52 (мск), источник: Интерфакс

СКР проверит департамент чиновницы, заявлявшей, что государство ничего не должно детям

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU — Свердловские следователи после скандального заявления местной чиновницы Ольги Глацких проверят данные о нецелевых тратах 131 млн рублей, выделенных на поддержку молодежи, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

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Источник: РГППУ

«Сегодня следственными органами СК по Свердловской области организована доследственная проверка по информации, выявленной в СМИ, о возможном нецелевом расходовании бюджетных средств, направленных на поддержку одаренной молодежи», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в «Интерфакс».

По данным ведомства, накануне СМИ сообщали, что одна из структур, возглавляемая директором областного департамента молодежной политики Глацких, «получила в 2018 году 131 млн рублей, предназначенных для реализации проектов по поддержке талантливой молодежи».
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«Эти деньги предназначались на организацию четырех смен по обучению 800 подростков. Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) проходили в текущем году в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле “Панорама”, аффилированном с одним из депутатов Законодательного собрания региона», — говорится в пресс-релизе.

В понедельник в СМИ появилась запись со встречи Глацких с молодыми людьми, где она заявила: «Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать».

6 ноября губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении Глацких от должности на время проверки.

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