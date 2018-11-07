Обедавший крабами бандит-«цапок» лишился шансов на УДО
Отбывающему наказание за серию убийств бандиту-«цапку» Владимиру Цеповязу отменили почти все объявленные благодарности, которые могли позволить ему рассчитывать на
Отбывающему наказание за серию убийств бандиту-«цапку» Владимиру Цеповязу отменили почти все объявленные благодарности, которые могли позволить ему рассчитывать на
По данным канала, решение было принято во вторник, после публикации в СМИ фотографий, где Цеповяз обедает крабами и красной рыбой.
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко рассказал журналистам, что снимки Цеповяза с деликатесами были сделаны еще в 2015 году. Он отметил, что во многих учреждениях разрешается заказывать и икру, и шашлык, однако мобильный телефон, на который было сделано фото, проносить за решетку категорически запрещается.
«Что тут скажешь — избежать коррупции в дальних регионах бывает сложно, особенно если у преступника, который вступает в сговор с сотрудниками, дар убеждения и, главное, сумасшедшие деньги. По результатам проверки было наказано несколько сотрудников», — сказал Максименко, подчеркнув, что сейчас Цеповяз содержится «в жесточайших условиях».
Столь поздняя огласка может быть связана с возникшими имущественными спорами во время бракоразводного процесса.
Ранее Стришняя рассказала, что семья Цеповяза тратила на его содержание в колонии в Амурской области около трех миллионов рублей в год. Через посредника он вызывал к себе врача и покупал продукты. По словам женщины, они развелись год назад, теперь бывший муж пытается отсудить у нее семейный бизнес.
Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990—2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. Убийство получило широкую огласку, после чего в Кущевской была проведена масштабная антикриминальная кампания, в ходе которой были раскрыты и другие преступления банды.
В 2013 году Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев. Теоретически он может рассчитывать на
Лидер банды Сергей Цапок скончался в ночь на 7 июля 2014 года в медчасти краснодарского изолятора.