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13:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Обедавший крабами бандит-«цапок» лишился шансов на УДО

Отбывающему наказание за серию убийств бандиту-«цапку» Владимиру Цеповязу отменили почти все объявленные благодарности, которые могли позволить ему рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает Telegram-канал 338.

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Источник: РИА "Новости"

По данным канала, решение было принято во вторник, после публикации в СМИ фотографий, где Цеповяз обедает крабами и красной рыбой.

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко рассказал журналистам, что снимки Цеповяза с деликатесами были сделаны еще в 2015 году. Он отметил, что во многих учреждениях разрешается заказывать и икру, и шашлык, однако мобильный телефон, на который было сделано фото, проносить за решетку категорически запрещается.

«Что тут скажешь — избежать коррупции в дальних регионах бывает сложно, особенно если у преступника, который вступает в сговор с сотрудниками, дар убеждения и, главное, сумасшедшие деньги. По результатам проверки было наказано несколько сотрудников», — сказал Максименко, подчеркнув, что сейчас Цеповяз содержится «в жесточайших условиях».

По словам Максименко, фотографии своего обеда Цеповяз присылал своей бывшей жене Наталье Стришней, но она показала их прокуратуре только этим летом.

Столь поздняя огласка может быть связана с возникшими имущественными спорами во время бракоразводного процесса.

Новость
В горло не лезет

Ранее Стришняя рассказала, что семья Цеповяза тратила на его содержание в колонии в Амурской области около трех миллионов рублей в год. Через посредника он вызывал к себе врача и покупал продукты. По словам женщины, они развелись год назад, теперь бывший муж пытается отсудить у нее семейный бизнес.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990—2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. Убийство получило широкую огласку, после чего в Кущевской была проведена масштабная антикриминальная кампания, в ходе которой были раскрыты и другие преступления банды.

В 2013 году Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев. Теоретически он может рассчитывать на условно-досрочное освобождение после того, как отбудет в колонии две трети срока.

Лидер банды Сергей Цапок скончался в ночь на 7 июля 2014 года в медчасти краснодарского изолятора.

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