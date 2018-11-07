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15:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Сменивший осужденного мэра глава Махачкалы попался на том же преступлении

В Махачкале задержан исполняющий обязанности мэра города Абусупьян Гасанов. Об этом в среду, 7 ноября, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

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Источник: Администрация Махачкалы

«64-летний Гасанов был задержан сотрудниками ФСБ на рабочем месте в здании администрации города, сейчас идут обыски в его рабочем кабинете и доме. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий», — рассказал наш собеседник.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, действия Гасанова нанесли бюджету Махачкалы ущерб в размере около 40 миллионов рублей. Представители правоохранительных органов в настоящее время от комментариев воздерживаются.

Абусупьян Гасанов был министром транспорта республики. Исполняющим обязанности мэра он стал в январе 2018 года, сразу после задержания Мусы Мусаева, так же обвиненного в превышении должностных полномочий. 15 октября Мусаев был осужден на четыре года лишения свободы.

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