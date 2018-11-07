Сменивший осужденного мэра глава Махачкалы попался на том же преступлении

Источник: Администрация Махачкалы

«64-летний Гасанов был задержан сотрудниками ФСБ на рабочем месте в здании администрации города, сейчас идут обыски в его рабочем кабинете и доме. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий», — рассказал наш собеседник.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, действия Гасанова нанесли бюджету Махачкалы ущерб в размере около 40 миллионов рублей. Представители правоохранительных органов в настоящее время от комментариев воздерживаются.

Абусупьян Гасанов был министром транспорта республики. Исполняющим обязанности мэра он стал в январе 2018 года, сразу после задержания Мусы Мусаева, так же обвиненного в превышении должностных полномочий. 15 октября Мусаев был осужден на четыре года лишения свободы.