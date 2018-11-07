Пенсионерке из Воронежа ампутировали не ту ногу, сообщили в СК

«Проводится доследственная проверка. У нас сейчас проведен осмотр места происшествия, изъята вся меддокументация, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родственники, очевидцы произошедшего, медработники. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств», — сказала Бовт.

По информации «Вестей», у заслуженного учителя, узника концлагеря Марии Дроновой началась гангрена на стопе правой ноги. Ее сын убедил ее в необходимости срочной операции и отвез в больницу.

Новость Не по зубам

Пациентку прооперировали, врачи заверили, что операция прошла нормально, однако когда сын вошел в палату, то увидел, что его матери ампутировали не правую стопу, а левую ногу — до середины бедра.

Мужчина начал разбирательства, однако медики заявили, что пациентке нужно было ампутировать обе ноги. Это подтвердил и главный врач. Направление из поликлиники, в котором говорилось о необходимости ампутировать правую стопу, при этом исчезло, утверждает сын Дроновой.

После произошедшего он написал заявление в следственные органы, а местные СМИ — запрос в департамент здравоохранения Воронежской области с просьбой разобраться в этой ситуации.