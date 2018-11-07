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17:45 (мск), источник: ТАСС

ГП РФ требует изъять имущество на 380 млн руб. у фигуранта дела полковника МВД Захарченко

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество на 380 млн рублей обвиняемого в коррупции Дмитрия Сенина — соучастника полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

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Источник: РИА "Новости"

«В Генеральной прокуратуре РФ подписано исковое заявление об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Дмитрия Сенина — соучастника бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Взысканию в доход государства подлежат 28 объектов недвижимости (жилые дома, земельные участки, квартиры, машино-места), расположенных в городе Москве и Московской области, пять дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его близких», — сообщили в Генпрокуратуре.

Имущество было получено незаконным путем и изъято в ходе расследования уголовного дела. «Его общая стоимость оценивается более чем в 380 млн рублей», — сообщили в надзорном ведомстве. Исковое заявление направлено в суд. Расследование уголовного дела в отношении Сенина продолжается.

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Дело Захарченко

По данным следствия в январе 2016 года Захарченко предупредил директора Нота-банка Галину Марчукову о предстоящем обыске в связи с расследованием уголовного дела об уклонении от уплаты налогов клиента банка, ОАО «Электрозавод».

Захарченко также обвиняется в четырех эпизодах получении взяток. По версии следствия, 7 млн рублей Захарченко получил в качестве взятки от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиринг» Анатолия Пшегорницкого, $800 тыс. — от владельца ресторана «Ля Маре» Мехди Дусса (в данном эпизоде посредниками выступили генерал-майор Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин).

Третий эпизод — получение имущественной выгоды в размере 3,5 млн рублей посредством использования 50%-ной дисконтной карты ресторана «Ля Маре», которую Захарченко получил также от ресторатора Дусса. Четвертый эпизод — получение 800 тыс. рублей в виде имущественной выгоды от оплаченной предпринимателем Юнаевым услуги в виде отдыха в Сочи.

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