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18:47 (мск), источник: ТАСС

AFP: Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву юстицией Монако предъявлено обвинение в коррупции и он выпущен на свободу под юридическим контролем. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse по данным, полученным из юридических кругов княжества. По его данным, обвинены еще три фигуранта этого дела.

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Источник: Reuters

Эти данные подтвердила региональная газета Nice-Matin со ссылкой на прокурора Монако Сильви Пети-Лёклер. Однако прокурор сообщил, что на данный момент не располагает точным текстом обвинения. Он подтвердил также, что Рыболовлев освобожден из-под временного задержания, но будет находиться под юридическим контролем.

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Как сообщила газета, обвинения предъявлены также Кристине и Антуану Нармино, соответственно жене и сыну бывшего главы юстиции Монако Филиппа Нармино, обвиненного ранее. Также обвинения выдвинуты против адвоката Рыболовлева, Татьяны Бершеды. Все они, как сообщает газета, выпущены на свободу, но будут находиться под юридическим контролем.

Официальных комментариев от представителя Рыболовлева ТАСС пока получить не удалось.

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