AFP: Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции

Эти данные подтвердила региональная газета Nice-Matin со ссылкой на прокурора Монако Сильви Пети-Лёклер. Однако прокурор сообщил, что на данный момент не располагает точным текстом обвинения. Он подтвердил также, что Рыболовлев освобожден из-под временного задержания, но будет находиться под юридическим контролем.
Как сообщила газета, обвинения предъявлены также Кристине и Антуану Нармино, соответственно жене и сыну бывшего главы юстиции Монако Филиппа Нармино, обвиненного ранее. Также обвинения выдвинуты против адвоката Рыболовлева, Татьяны Бершеды. Все они, как сообщает газета, выпущены на свободу, но будут находиться под юридическим контролем.
Официальных комментариев от представителя Рыболовлева ТАСС пока получить не удалось.