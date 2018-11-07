AFP: Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву юстицией Монако предъявлено обвинение в коррупции и он выпущен на свободу под юридическим контролем. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse по данным, полученным из юридических кругов княжества. По его данным, обвинены еще три фигуранта этого дела.