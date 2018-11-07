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23:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Дмитрию Рыболовлеву не запрещено покидать Монако

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев освобожден под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако, сообщили «Ъ» адвокаты Эрве Темима и Тома Жаккарди.

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Источник: AFP 2018

Они подтвердили предъявление ему обвинения и отметили, что бизнесмен полностью свободен в своих перемещениях. Ему лишь запрещено встречаться с лицами, участвующими в разбирательстве и предписано являться по повестке к следственному судье, что он и будет делать, как делал всегда.

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В заявлении защиты отмечается, что вынесение обвинения в монакском праве равнозначно предъявлению обвинения во французском праве. Этот статус присваивается человеку, когда судья считает, что против него имеется достаточное количество материала. По словам защитников, речь ни в коем случае не идет об обвинениях, служащих основанием для судебного процесса, не говоря уже о доказательствах, которые могут привести к осуждению.

Мы особенно подчеркиваем тот факт, что на данном этапе г-н Рыболовлев считается невиновным и настаиваем на необходимости неукоснительного соблюдения этого принципа и прав, связанных с ним.

Дмитрия Рыболовлева задержали и допросили 6 ноября в Монако. После ночи под стражей в офисе судебной полиции его освободили, однако прокуратура предъявила ему обвинение в коррупции.

Россиянина, как пишут СМИ, подозревают в том, что он с помощью связей в правоохранительных органах незаконно добился судебного преследования известного арт-дилера Ива Бувье, у которого несколько лет назад приобрел предметы искусства и счел, что переплатил.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Дмитрия Рыболовлева обвинили и отпустили».

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