В Иркутской области горит склад на площади 8 тыс. 600 кв. метров

В Иркутской области горит складское помещение. Площадь пожара увеличилась с 2 тыс. кв. м до 8 тыс. 600 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области в четверг.

Там уточнили, что на месте работают 34 человека и 11 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Здание находится на окраине поселка в промзоне. Угрозы перекидывания огня на другие строения нет, уточнили в пресс-службе. Там отметили, что здание значится как складское помещение, но по факту в нем расположены производства строительных блоков и мебели.