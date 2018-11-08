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04:44 (мск), источник: ТАСС

В Иркутской области горит склад на площади 8 тыс. 600 кв. метров

ИРКУТСК, 8 ноября. /ТАСС/ — Пожар тушат по повышенному уровню сложности.

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Источник: Reuters

В Иркутской области горит складское помещение. Площадь пожара увеличилась с 2 тыс. кв. м до 8 тыс. 600 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области в четверг.

Площадь пожара сейчас составляет 8 тыс. 600 кв. м. В основном горит кровля и есть небольшой очаг внутри здания. Группировка сил работает по повышенному номеру сложности.

Там уточнили, что на месте работают 34 человека и 11 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Здание находится на окраине поселка в промзоне. Угрозы перекидывания огня на другие строения нет, уточнили в пресс-службе. Там отметили, что здание значится как складское помещение, но по факту в нем расположены производства строительных блоков и мебели.

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