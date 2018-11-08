В Иркутской области горит склад на площади 8 тыс. 600 кв. метров
ИРКУТСК, 8 ноября. /ТАСС/ — Пожар тушат по повышенному уровню сложности.
ИРКУТСК, 8 ноября. /ТАСС/ — Пожар тушат по повышенному уровню сложности.
В Иркутской области горит складское помещение. Площадь пожара увеличилась с 2 тыс. кв. м до 8 тыс. 600 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в
Площадь пожара сейчас составляет 8 тыс. 600 кв. м. В основном горит кровля и есть небольшой очаг внутри здания. Группировка сил работает по повышенному номеру сложности.
Там уточнили, что на месте работают 34 человека и 11 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Здание находится на окраине поселка в промзоне. Угрозы перекидывания огня на другие строения нет, уточнили в