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07:40 (мск), источник: Интерфакс

Цеповяз после скандала с фотографиями помещен в штрафной изолятор

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — Осужденный по делу «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз после скандальных фотографий, на которых он в арестантской форме жарит шашлыки, ест икру и крабов, в четверг помещен в штрафной изолятор, сообщил агентству «Интерфакс» адвокат осужденного.

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«С Цеповязом я встречался вчера. Он в курсе всей этой скандальной истории с фотографиями. Более того, сегодня он мне сообщил, что его поместили в ШИЗО (штрафной изолятор — ИФ), на непонятных мне пока основаниях», — сообщил собеседник агентства, отметив, что ранее его клиент отбывал наказание в обычном бараке.

Председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова подтвердила агентству «Интерфакс», что Цеповяз отбывает наказание не на привилегированных условиях.

Обыкновенный барак с кухней, комнатой психолога, двухъярусными кроватями, никаких привилегий. Мы посещали Цеповяза три недели назад, когда еще не было скандала с фотографиями. Мой визит был связан с разделом имущества между ним и его бывшей супругой.

Во вторник в управлении ФСИН по Амурской области «Интерфаксу» сообщили о проверке по появившимся в интернете фотографиям осужденного по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза, на которых он жарит шашлык в колонии.

Во ФСИН заявили, что фотографии были сняты в 2015 году, по ним проведена проверка. И. о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Амурской области Олег Мясоедов сообщил «Интерфакс», что результаты проверки службы исполнения наказаний к ним не поступали, однако сейчас этот документ будет истребован.

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Со своей стороны глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход проведения доследственной проверки, в рамках которой дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения.

Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года признал Цеповяза виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

1998 по 2010 год — за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек. Лидер группировки — Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних и приговорен к пожизненному заключению. Он умер в следственном изоляторе, не дожив до вступления в силу решения суда.

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