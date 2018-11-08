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11:41 (мск), источник: РИА Новости

В Калифорнии в баре произошла стрельба, есть жертвы

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Полиция города Таузенд-Окс в Калифорнии получила сообщение о том, что неизвестный открыл огонь по толпе в баре Borderline Bar & Grill. Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным СМИ, 11 человек пострадали, есть жертвы, но их число не уточняется. Было произведено как минимум 30 выстрелов.

Как сообщается на сайте бара, в ночь на четверг там проходила вечеринка для студентов College country night.

Полиция призвала избегать места происшествия. Сейчас там работают правоохранительные органы и спасатели. Нападавшего до сих пор не задержали.

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