Multiple shooting victims in #ThousandOaks pic.twitter.com/QH9ucjNvFw— christina heller (@CHellerTVNews) November 8, 2018
В Калифорнии в баре произошла стрельба, есть жертвы
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Полиция города
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Полиция города
По данным СМИ, 11 человек пострадали, есть жертвы, но их число не уточняется. Было произведено как минимум 30 выстрелов.
Как сообщается на сайте бара, в ночь на четверг там проходила вечеринка для студентов College country night.
Полиция призвала избегать места происшествия. Сейчас там работают правоохранительные органы и спасатели. Нападавшего до сих пор не задержали.
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