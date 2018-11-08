В Калифорнии в баре произошла стрельба, есть жертвы

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Полиция города Таузенд-Окс в Калифорнии получила сообщение о том, что неизвестный открыл огонь по толпе в баре Borderline Bar & Grill. Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.