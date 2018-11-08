ФСИН собирается запретить мобильную связь в колониях

Источник: Федеральная служба исполнения наказаний

«На сегодняшний день решаем вопрос по исключению услуг связи операторами мобильной сети на территории наших исправительных учреждений. Для этого нужно вносить изменения в отдельные реестры», — цитирует господина Бояринова «Интерфакс». По этому вопросу ведомство «плотно работает» с Минкомсвязи.

По словам господина Бояринова, за полгода сотрудники колоний изъяли около 10 тыс. сотовых телефонов при попытке передачи их заключенным. В отношении сотрудников, которые помогают пронести в учреждение мобильный телефон, возбуждаются уголовные дела. В настоящее время заключенные могут говорить по стационарному телефону в течение 15 минут в день.

Ранее Следственный комитет и ФСИН заинтересовались фотографиями, на которых приговоренный к 20-ти годам член банды «Цапки» Вячеслав Цеповяз позирует с мобильным телефоном в руках и ест икру и краба. Прокуратура требует возбудить дело против сотрудников колонии, где отбывает наказание Цеповяз.