В Саудовской Аравии убили еще одного журналиста. Возможно, он числился в списке McKinsey

Напомним, корреспондент издания The Washington Post Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Как выяснили турецкие следователи, журналист подвергся жестоким пыткам, а затем был убит в здании посольства. Затем, по данным следствия, его тело расчленили и растворили в кислоте. Издание The New York Times сообщало о возможной связи между подозреваемыми в убийстве Хашкаджи и кронпринцем Саудовской Аравии. Однако позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к убийству действительно причастны высокопоставленные лица Саудовской Аравии, но не кронпринц.