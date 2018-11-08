Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп сделал громкое заявление о Крыме: США помогли России
Долгожданный преемник «шишиги»: что это за автомобиль?
Страшные картинки из прошлого гинекологии
Сестры Олсен, Делевинь, Жукова стали гостями светского раута
В США девушка отомстила хозяйке квартиры за издевательства
Как аферисты обманывают девушек В столице объявились аферисты, которые проводят кастинг девушек якобы на популярное ток-шоу
Полицейские из Уфы избили девушку-дознавателя перед каторгой
Жена и дети: Михалков о двойной жизни Филарета
Идриса Эльбу признали самым красивым мужчиной планеты
101-летний Кирк Дуглас поздравил сына на «Аллее славы»
Пышные формы в бикини: модель Playboy взбудоражила Сеть
Мария Горбань снялась совершенно без одежды - фото
91-летняя российская актриса, которая снимается уже 63 года
«Испоганили»: знаменитый актер об участии в фильме
Бросившая дочку Блюменкранц ушла в запой с мужиками - СМИ
Скончалась звезда «Интернов» Наталья Корчагина
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Предпенсионерам дадут жилищные льготы
Фоторепортажи
8Пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии
14Умер Николай Караченцов
13:05 (мск), источник: Esquire

В Саудовской Аравии убили еще одного журналиста. Возможно, он числился в списке McKinsey

В Саудовской Аравии убили журналиста и писателя Турки бин Абдул Азиз аль-Джассера. Как стало известно изданию Middle East Monitor, его пытали, а затем убили в тюрьме через месяц после расправы над другим журналистом — Джамалем Хашкаджи, дело которого получило мировую огласку.

Наверх
Источник: Reuters

Аль-Джассер был арестован в марте 2017 года за Twitter-аккаунт, в котором он под ником Kashkool критиковал власть Саудовской Аравии и королевскую семью за нарушения прав человека.

Как сообщает Middle East Monitor, анонимность аль-Джассера удалось раскрыть шпионам, работающим на Сауда аль-Кахтани — помощника кронпринца Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда. Аль-Кахтани ранее отстранили от дел в связи с расследованием убийства Хашкаджи.

Напомним, корреспондент издания The Washington Post Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Как выяснили турецкие следователи, журналист подвергся жестоким пыткам, а затем был убит в здании посольства. Затем, по данным следствия, его тело расчленили и растворили в кислоте. Издание The New York Times сообщало о возможной связи между подозреваемыми в убийстве Хашкаджи и кронпринцем Саудовской Аравии. Однако позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к убийству действительно причастны высокопоставленные лица Саудовской Аравии, но не кронпринц.

Как стало известно журналу The New Yorker, с убийством журналистов также косвенно связана консалтинговая компания McKinsey & Company. В рамках совместного проекта фирма составила для саудовского кронпринца список людей, критикующих власть. Туда попали Джамаль Хашкаджи, писатель Халид аль-Алками, живущий в Канаде диссидент Омар Абдулазиза, а также анонимный пользователь Twitter — не исключено, что это был именно Турки бин Абдул Азиз аль-Джассер. После получения этого отчета Хашкаджи был убит, остальные оказались под арестом.

Следите за развитием темы«Тайна убийства саудовского журналиста»
 Камчатские заключенные сняли мультфильм про лебедя-наркомана. В профилактич
Гардероб режиссера Ивана Шахназарова: «Я бы никогда не отдал сто тысяч за к
Песков: В Кремле следят за спором между Чечней и Ингушетией
В США скончалась «самая быстрая женщина в мире»
Сказке конец. Что на самом деле происходит в Туркмении
Чем знаменит крупнейший в мире плавучий ресторан (фото)
В грузинскую деревушку пришли «Ходячие мертвецы» (видео)
После игры: как сложились судьбы вчерашних звезд КВН
Обедавший крабами и икрой Цеповяз будет судиться из-за фото
Спорт
ЦСКА не смог взять реванш у «Ромы» в матче Лиги чемпионов После поражения подопечные Гончаренко практически лишились шансов выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов
Hi-Tech
«Пятерочка» раздает крутые скидки В рамках акции можно получить бонус в размере 650 рублей.
Авто
Эта BMW постоянно ломается: владельца довели до отчаяния (фото) Мужчина уверяет, что с момента покупки седана 7-й серии только и делает, что чинит автомобиль. Недавно владелец BMW нанес список всех поломок на кузов машины
Кино
«Постаревший» 31-летний актер «Гарри Поттера» расстроил зрителей Исполнитель роли Драко Малфоя Том Фелтон стал гостем эфира утреннего шоу
Недвижимость
Почему не нужно снимать квартиру с итальянцами: рассказ россиянки
Взыскание долгов по ЖКХ могут передать коллекторам
Российской семье требуется 5 лет, чтобы накопить на квартиру
ВТБ повысил ставки по ипотеке
Горячие темы на «Детях»
Неформальное общение на работе 256
И снова про прививки 237
Старшая сестра заперла младшую в горящем доме 201
Поворчать на молодежь 180
Леди
5 новых процедур для бровей, о которых ты ничего не знаешь Может быть, ты как раз ищешь что-то безболезненное и новое для красоты
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь