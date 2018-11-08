В Саудовской Аравии убили еще одного журналиста. Возможно, он числился в списке McKinsey
В Саудовской Аравии убили журналиста и писателя Турки бин Абдул Азиз
В Саудовской Аравии убили журналиста и писателя Турки бин Абдул Азиз
Как сообщает Middle East Monitor, анонимность
Напомним, корреспондент издания The Washington Post Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Как выяснили турецкие следователи, журналист подвергся жестоким пыткам, а затем был убит в здании посольства. Затем, по данным следствия, его тело расчленили и растворили в кислоте. Издание The New York Times сообщало о возможной связи между подозреваемыми в убийстве Хашкаджи и кронпринцем Саудовской Аравии. Однако позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к убийству действительно причастны высокопоставленные лица Саудовской Аравии, но не кронпринц.
Как стало известно журналу The New Yorker, с убийством журналистов также косвенно связана консалтинговая компания McKinsey & Company. В рамках совместного проекта фирма составила для саудовского кронпринца список людей, критикующих власть. Туда попали Джамаль Хашкаджи, писатель Халид