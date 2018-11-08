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13:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Адвокат бандита-«цапка» приготовился судиться из-за снимков с икрой

Адвокат члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза намерен судиться из-за фотографий его подзащитного с икрой, шашлыками и крабами. Об этом Эльбрус Муртазов заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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Источник: РИА "Новости"

Муртазов назвал снимки монтажом, поскольку в колонии нет места для жарки шашлыков, кроме того, там не работают мобильные телефоны, потому что в исправительном учреждении установлена система, которая глушит все сигналы. Фотографии, по его мнению, могли быть опубликованы бывшей супругой Натальей, с которой Вячеслав Цеповяз делит семейный бизнес.

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«Могу догадываться, что это, может быть, сделано нашими оппонентами, чтобы демонизировать его в глазах общественности. Это именно с теми оппонентами, с которыми у нас предстоит судебное разбирательство — это либо юристы, либо, может быть, родные, с которыми он будет судиться — это бывшая жена его», — отметил он.

Адвокат рассказал, что по фактам публикации фото ФСИН проводила проверку, но, по его данным, никаких нарушений выявлено не было. «Именно поэтому мы сейчас со дня на день будем подавать иск о клевете. Всех заявителей, которые писали об этом, мы будем привлекать к ответственности», — подчеркнул Муртазов.

Он добавил, что за последние два года от Цеповяза отвернулась вся семья, за все это время никто из близких его не навещал. Из всех родственников ему отправляет передачи только брат.

Ранее стало известно, что после публикации фотографий с крабами и икрой Цеповяза поместили в штрафной изолятор. Кроме того, его оставили без работы: до этого он занимался пасекой и получал зарплату, а теперь осужденного переместили в нерабочий отряд. Также Цеповязу отменили почти все объявленные благодарности, которые могли позволить ему рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

7 ноября стало известно, что следователи организовали процессуальную проверку по фактам нарушений Цеповязом правил внутреннего распорядка амурской колонии, где он содержится. Как заявили в Следственном комитете России, в случае выявления в действиях сотрудников ФСИН признаков должностных либо коррупционных преступлений будет незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела.

В конце октября в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз обедает в колонии крабами, красной икрой и шашлыками. Во ФСИН признали, что снимки подлинные, но сделаны в 2015 году. После их публикации в ведомстве провели служебную проверку, в ходе которой выявили нарушения правил внутреннего распорядка и уволили нескольких сотрудников.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990—2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013 году Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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