Цеповяз и крабы. Что известно про расследование о жизни члена банды Цапков в тюрьме?

Источник: РИА "Новости"

Внимание общественности вновь приковано к преступлению, которое произошло в станице Кущевской Краснодарского края 4 ноября 2010 года. А точнее — к одному из осужденных из банды Цапков, Вячеславу Цеповязу. Он отбывает срок в колонии строгого режима в Амурской области. Однако, как выяснилось, в тюрьме заключенный живет без особых лишений. Сейчас Вячеслав Цеповяз помещен в штрафной изолятор исправительной колонии номер 3.

Как идет проверка нарушений тюремного режима — в материале ТАСС.

С чего все началось?

6 ноября в СМИ появились фотографии, на которых Вячеслав Цеповяз, отбывающий срок в колонии Амурской области, жарит шашлык, ест крабов и красную икру. Цеповяз — один из членов банды Цапков. В 2013 году Краснодарский краевой суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Сколько стоило вольготное проживание Цеповяза в колонии?

Экс-жена заключенного Наталья Стришняя ранее сообщила СМИ, что в 2017 году потратила на содержание мужа до 3 млн рублей. По ее словам, в колонии Цеповяз пользовался мобильным телефоном, занимался на зоне пасекой и прибегал к услугам посредника, который покупал нужные продукты и вызывал к заключенному платного врача-стоматолога.

Как отреагировали органы власти, защита Цеповяза и общественность?

УФСИН по Амурской области провело служебную проверку. Оказалось, что фотографии были сняты в 2015 году. Материалы проверки были переданы в Следственный комитет.

Следователи начали выяснять, откуда и каким образом Цеповяз получал деликатесы, в частности начали проверку ассортимента магазина, который находится на территории колонии. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в свою очередь поручил региональному СУ СК проверить, нарушал ли осужденный правила внутреннего распорядка колонии, и распорядился возбудить уголовное дело, если в действиях сотрудников колонии выявятся признаки должностных или коррупционных преступлений.

Адвокат Вячеслава Цеповяза Эльбрус Муртазов заявил, что фотографии, на которых его клиент ест деликатесы, фейковые, и опроверг информацию о том, что осужденный пользуется мобильным телефоном. По словам Муртазова, его подзащитный живет на зоне «в тех же условиях, что и другие осужденные».

Председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова заявила, что общественники планируют посетить ИК-3.

Новость ФСИН собирается запретить мобильную связь в колониях

Что известно о расследовании на данный момент?

Генпрокуратура РФ потребовала возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц исправительной колонии номер 3 в Амурской области, где отбывает наказание Цеповяз, по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Как заявил представитель ведомства Александр Куренной, «администрация учреждения незаконно перевела его на облегченные условия отбывания наказания, тем самым необоснованно создав комфортные условия». В частности, в результате проверки установлено, что Цеповязу предоставляли дорогостоящие продукты, разрешали использование запрещенных средств связи, а также длительные и краткосрочные свидания. Региональная прокуратура уже установила, что Цеповяз вел смс-переписку с семьей, пользовался стационарной телефонной связью и имел доступ в служебные помещения колонии.

За что сидит Цеповяз?

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. По данным СК, банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая поражающую своей жестокостью расправу над семьей фермера Сервера Аметова.