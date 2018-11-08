Шашлык и икра для Цеповяза из «банды Цапков». Рассказ бывшей жены о его жизни в колонии

Источник: РИА "Новости"

Сделала это она в 2017 году и получила ответ, что «выявлены нарушения» и «виновные наказаны». Как снимки попали в СМИ, Стришняя не знает.

На содержание Цеповяза его бывшая жена отправила в 2017 году 3 млн рублей. «Это сумма, которую я отправила со своей карты и могу подтвердить документально», — сказала она Русской службе Би-би-си. До этого, по ее словам, она направляла супругу деньги с банковских карт других людей — по его просьбе.

Супруги развелись в октябре 2017 года по инициативе Натальи. По ее словам, Цеповяз выписал генеральную доверенность на свое имущество (земля, дом) на неизвестного ей человека, и она опасалась, что тот может претендовать на имущество. Стришняя утверждает, что Цеповяз по телефону угрожал ей и требовал крупные суммы денег.

Она также подтвердила, что фотографии пересылал ей и детям Вячеслав Цеповяз. К одной из них он добавил комментарий, что это комната отдыха.

По словам Натальи, земля Вячеслава Цеповяза приносит доход около 6 млн рублей в год. Часть этих денег она тратила на семейные цели, такие как платное обучение дочери и содержание дома. Из них же оплачивала содержание Цеповяза, адвокатов и т. д. По ее рассказу, она оплачивала лечение Цеповяза в исправительной колонии, в частности, услуги стоматолога. Также он просил деньги на ремонт в комнате отдыха, где у них «птички и рыбки», и на пасеку: на ульи, пчел, лекарства для пчел, оборудование для производства меда, рассказала Стришняя.

Как говорит адвокат Вячеслава Цеповяза Эльбрус Муртазов, об этих снимках его подзащитный знает уже год-полтора, и по этому поводу его 3−4 раза допрашивали:

Пришли из прокуратуры, показывали изображения. Он офигел: можете пройтись и посмотреть, здесь таких комнат нет.

По мнению адвоката Цеповяза, снимки опубликованы с целью его «демонизировать». Когда Цеповяз и Стришняя были в браке, они заключили брачный договор, по которому весь бизнес переходил Наталье. Несколько дней назад Краснодарский краевой суд признал этот договор недействительным, рассказал адвокат, и поэтому супругам предстоит раздел имущества.

По его словам, через несколько дней они подадут в суд иск о клевете.

Фото с крабами и икрой

В августе интернет-портал mzk1.ru опубликовал фотографии Цеповяза из колонии, на которых он ест крабов, красную икру, жарит шашлык и разговаривает по мобильному телефону. СМИ обратили на них внимание только в конце октября.

6 ноября ФСИН подтвердила подлинность фотографий. «По факту размещения в сети интернет фотографий осужденного Вячеслава Цеповяза в 2018 году проведена служебная проверка. Установлено, что данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году», — сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Амурской области.

Материалы проверки ФСИН передала следственным органам. Следственный комитет России (СКР) также организовал процессуальную проверку по факту нарушений Цеповязом правил внутреннего распорядка.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил дать «жесткую правовую оценку» действиям сотрудников колонии, которые, по данным СМИ, «стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности» Светлана Петренко представитель СКР

«Необоснованно комфортные условия»

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на сотрудников исправительной колонии в Амурской области, где отбывает наказание член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз. Администрация колонии создала ему «необоснованно комфортные условия» заключения, заявили в надзорном ведомстве.

Новость ФСИН собирается запретить мобильную связь в колониях

В действиях администрации колонии генпрокуратура усмотрела злоупотребление должностными полномочиями и их превышение (статьи 285 и 286 УК). Как заявил Интерфаксу официальный представитель генпрокуратуры Александр Куренной, администрация колонии строгого режима «незаконно перевела осужденного за убийства на облегченные условия отбывания наказания, создав ему необоснованно комфортные условия».

«Проверяющие установили, что должностными лицами исправительной колонии в отношении данного осужденного был ослаблен постоянный надзор за его поведением», — сказал он.

По его словам, Цеповяз по незаконному согласованию с руководством колонии имел свободный доступ к служебным помещениям, свободно пользовался мобильным телефоном, стационарной телефонной связью, писал смс-сообщения родственникам с разных номеров, получал дорогие продукты. Ему также обеспечивались дополнительные свидания, несмотря на непогашенные дисциплинарные высказывания, и позволялось встречаться с другими отбывающими наказание лицами, контакты с которыми запрещены, отметил Куренной.

Он добавил, что нарушения в отношении Цеповяза были выявлены еще во время проверки в июле 2018 года, однако повторная проверка в октябре показала, что они так и не были устранены.

С проверкой в колонию, где отбывает наказание Цеповяз, выехал зампрокурора Амурской области, рассказал РИА Новости старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Валентин Бурсянин.

8 ноября в общественной наблюдательной комиссии Амурской области сообщили, что Цеповяза поместили в штрафной изолятор (ШИЗО).

Причину не знаю. Наверное, какой-то проступок сделал, нарушил внутренний распорядок. Осужденный может до одного месяца находиться в ШИЗО. Будем выезжать в колонию вместе с прокуратурой. Наталья Охотникова председатель областной ОНК

По ее словам, она посещала Цеповяза в колонии две-три недели назад. «Я виделась с ним две-три недели назад по его делу по имущественным разбирательствам с бывшей женой. Отбывает наказание на обычных условиях, читает, живет в бараке. Раньше он работал, сейчас не работает, ему поставили инвалидность, что-то с рукой», — рассказала она.

Кто такой Цеповяз?

Вячеслав Цеповяз — член так называемой банды Цапков, действовавшей в станице Кущевской в Краснодарском крае более десяти лет. Расследование началось после того, как в ноябре 2010 года в станице Кущевской были жестоко убиты 12 человек — семья фермера Сервера Аметова и их гости.

В 2013 году Краснодарский краевой суд приговорил членов преступной группировки к длительным срокам лишения свободы, признав их виновными в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, в том числе в 19 убийствах.

Сергей Цапок, которого суд признал виновным в руководстве бандой, а также Владимир Алексеев и Игорь Черных получили пожизненные сроки лишения свободы. Цеповяз и Николай Цапок получили по 20 лет лишения свободы, Владимир Запорожец — 19 лет.