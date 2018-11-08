В Армавире за сокрытие доходов наказаны 30 муниципальных служащих

Источник: Reuters

Как пояснили «Ъ» в прокуратуре, в текущем году выборочная проверка деклараций впервые проводилась в отношении директоров образовательных учреждений, поэтому количество нарушителей оказалось больше, чем годом раньше. Из 30 выявленных нарушителей 19 — директора школ и детских садов, остальные 11 — сотрудники администрации города, в том числе главы сельских округов и один заместитель мэра, который в декларации занизил свой годовой доход на 45 тыс. руб.

Директора школ и детсадов допустили различные нарушения при декларировании, предоставив неполные и недостоверные сведения о доходах и имуществе. Так, в одном случае в декларации не были указаны доходы от продажи дома стоимостью 990 тыс. руб., в другом не указан приобретенный автомобиль, не были заявлены доходы на дополнительном месте работы, площадь квартиры была указана некорректно и пр.

В итоге проверка установила факты сокрытия муниципальными служащими доходов на сумму свыше 2,4 млн руб., 10 земельных участков, 13 объектов недвижимости, финансовых обязательств на 3,5 млн руб., а также одного транспортного средства, сообщили в прокуратуре края.

Главе города Андрею Харченко внесено прокурорское представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.

В мэрии Армавира ситуацию не комментируют, поскольку, по словам руководителя отдела по связям со СМИ Александра Ефанова, итоги прокурорской проверки до работников администрации не доводились. По данным прокуратуры, всем нарушителям порядка декларирования объявлены замечания и выговоры.